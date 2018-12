Brignano capodanno Roma 2019 | PalaLottomatica | Innamorato Perso

BRIGNANO CAPODANNO ROMA 2019 – Sul Capodanno di Roma sbarca nuovamente Enrico Brignano. Il comico romano, in scena con il suo spettacolo “Innamorato Perso” nelle maggiori città italiane, farà infatti quattro date consecutive nella Capitale, al PalaLottomatica, dal 28 al 31 dicembre.

Lo scorso anno, sempre Brignano aveva animato il Capodanno romano all’Auditorium Conciliazione, dove aveva portato il suo spettacolo “Enricomincio da me”.

Tutti gli appassionati dunque hanno l’opportunità di passare la sera della vigilia di Capodanno proprio con Brignano. Ancora una volta, quello dell’attore e comico romano è un one man show.

Brignano capodanno Roma 2019 | Innamorato perso

Lo spettacolo “Innamorato perso” è composto da monologhi, canzoni e balletti per un totale di due ore di divertimento. Tutto, ovviamente, calibrato sulla grande comicità di Brignano, che per il suo nuovo tour ha deciso di scrivere, assieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico, uno spettacolo sull’amore.

Al centro della narrazione, l’amore di Brignano per la sua bambina, che gli ha cambiato la vita permettendogli di vivere una seconda giovinezza. Ma anche per la vita, per il suo lavoro, per la sua donna, per il mondo.

“C’è qualcosa di più bello di essere innamorato? Di sentire quell’emozione crescere dentro di sé, con le mani che sudano, le ginocchia che tremano, la salivazione azzerata e la lingua felpata. Tutti sintomi che indicano l’innamoramento. O la malaria”, si legge nel comunicato con cui viene presentato lo spettacolo. “Oggi parlare d’amore in tempi di haters, di odio social, di polemiche, di baruffe politiche e di disastri ambientali, è davvero rivoluzionario. Enrico è un innamorato perso con la testa tra le nuvole, ma i piedi per terra”.

Brignano capodanno Roma 2019 | Innamorato perso | Biglietti

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, ma anche nei punti vendita fisici presenti in tutte le città.

Brignano capodanno Roma 2019 | PalaLottomatica | Come arrivare

Il PalaLottomatica, detto anche PalaSport o PalaEur, si trova nel quartiere EUR di Roma ed è facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici.

Per chi arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare, basta prendere l’uscita 26 direzione EUR – Roma Centro. Da lì, è necessario proseguire per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo per circa 2,5 chilometri.

In autobus, invece, ci sono tante linee che arrivano fino al PalaLottomatica. Dalla Stazione Termini, ad esempio, bisogna prendere il bus 714 e scendere al capolinea Palazzo Sport. Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport sono: 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791R.

In Metropolitana, invece, sulla linea B c’è proprio la fermata EUR – PalaSport.