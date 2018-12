Idee regalo Natale 2018 | Originali | Uomo | Donna | Consigli | Fai da te

IDEE REGALO NATALE 2018 – Il Natale è sempre più vicino e ancora non avete fatto i regali? Niente paura, oltre ad essere in buona compagnia, in questo articolo potreste trovare idee, spunti e soluzioni ai vostri problemi.

Abbiamo raccolto diverse idee regalo per queste feste. Regali di tutti i tipi e per tutte le esigenze, passioni. Eccoli:

> QUI LE TENDENZE DI NATALE 2018

Idee regalo Natale 2018 | Per lui

Niente colpi di testa. All’uomo medio piacciono le cose semplici e classiche. Il consiglio – ovviamente – è puntare tutto sul gusto di chi riceverà il regalo. Da evitare la classica cravatta. Tutti sanno che quando si regala una cravatta è perché non si sa che regalo fare…

Abbigliamento

Perché non puntare su un bel paio di pantaloni classici, eleganti?

Hem & Seam Pantaloni Super Skinny in Tessuto Tonic Uomo, Blu (Navy)

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Match Uomo Pantaloni Casual Slim

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Camicie e magliette:

Brooks Brothers Camicia Regent Manica Lunga, Uomo

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Brooks Brothers Camicia Uomo Fantasia Rigata

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

The North Face, M Ss Simple Dome Tee, Maglietta a Maniche Corte, Uomo

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Lacoste L1230 Sport, T-Shirt Polo Uomo

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Accessori

Cravatta?

Fabio Farini Cravatte 8 cm con confezione regalo

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Ecco alcune cinte. Consiglio: puntate sul cuoio.

HZHY Cintura Uomo Per Abiti Casual, Vestiti da Business e Tute, in 100% Pelle Vera, Con Fibbia ad Ardiglione, Accorciabile, Nera/Marrone

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Shenky – Cintura in pelle con vite – fibbia in acciaio inox – 4 cm

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Un bell’orologio?

Orologio Meccanico Da Uomo Automatico Classico Cinturino In Acciaio Inossidabile Impermeabile Orologio Da Uomo Con Display Da Calendario

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Altro

Giacconi invernali

Cappotto Uomo Nero con Gilet Interno Invernale Lana Giaccone Elegante Soprabito Lungo Sartoriale Casual

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

> QUI COME APPARECCHIARE LA TAVOLA DI NATALE

Idee regalo Natale 2018 | Per lei

Il consiglio è di puntare sul semplice sopratutto se non conoscete molto bene i gusti della persona a cui volete fare il regalo. Qualche “colpo di testa” non è però da escludere del tutto.

Ma andiamo con calma e per “settori”.

Abbigliamento

Abollria Blazer Donna Elegante a Manica di 3/4 Lunghezza Tailleur Classico per Ufficio Donna Giacca per Primavera Autunno Inverno

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Pantalone da donna Adidas

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Accessori

LIKGREAT Tiny jet PLANE Airplane ciondolo collana per volo Hostess Traveler

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Altro

Berretto donna tinta unita caldo francese cappello di lana berretto per l’autunno inverno

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Idee regalo Natale 2018 | Bambini

Il consiglio è puntare su giocattoli e accessori del momento. Non sapete quali sono i gusti dei bimbi di oggi? Vi aiutiamo noi.

Giocattoli

Videogioco – Fifa 19

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Visore 3D Bimbo + Giochi Educativi Inglese, Spagnolo… [ Regali Originali ] – Giocattoli Bambino 5 6 7 8 9 10 11 12 Anni – VR Occhiali Realtà Virtuale

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Idee regalo Natale 2018 | Per chi fa sport

Willful Fitness Tracker Orologio Smartwatch Android iOS Cardiofrequenzimetro da Polso Donna Uomo Impermeabile IP67 Smart Watch Braccialetto Fitness per Samsung Huawei iPhone Android iOS Smartphone

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

AMZSPORT Maglia a Manica Lunga Compression da Uomo Sport Baselayer Asciugatura Rapida Lunga Camicia all-Season

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Nike Victory Compression, Reggiseno Di Sport da Donna

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Idee regalo Natale 2018 | Per chi ama leggere

Un bel libro è sempre (o quasi) gradito. La difficoltà sta più che altro nell’individuare un testo che non sia stato già letto dalla persona a cui daremo il regalo. Consiglio: attenzione anche, chiaramente, ai gusti.

Di seguito alcuni libri che potrebbero fare al caso vostro:

San Pietro: Segreti e meraviglie in un racconto lungo duemila anni

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Becoming. La mia storia

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

L’Amica geniale 1

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Idee regalo Natale 2018 | Per chi ama viaggiare

Sì, un bel viaggio potrebbe essere molto gradito. Ma se volete spendere un po’ meno perché non puntare su qualche prodotto specifico. Ad esempio: zaini, valige, mappe, guide…

Camicia Uomo Viaggio Custodia Borsa Per Camicie Indumenti Per il Trasporto e in Viaggio di Camicie Senza Grinze in Valigia Con Inserto per Piegatura Bilaterale Regalo Per Gli Uomini Packshi

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Cuscino Cervicale da Viaggio Gonfiabile con Terapia Caldo – Cuscino Cervicale Termico Cuscino Viaggio Gonfiabile Rilassante Massaggio con Calore di Grafene, Temperatura Regolabile per Viaggio Ufficio

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Idee regalo Natale 2018 | Fai da te

Avete una forte vena artistica o pochi soldi da spendere. Perché non cimentarsi in un bel regalo fatto in casa? Attenzione, non stiamo parlando di riciclare qualche brutto regalo ricevuto durante l’anno o lo scorso natale (nel caso fatelo! ma occhio a chi lo regalate…). Stiamo parlando di oggetti fai da te che potrebbero far molto piacere a chi li riceve. D’altronde non conta il pensiero?

Di seguito dei link utili per i regali di Natale fai da te:

> QUI IL MENU’ DI NATALE 2018

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi (Idee regalo Natale 2018)