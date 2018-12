X Factor 2018 classifica inediti | iTunes | Spotify | Aggiornamento live

X FACTOR 2018 – Il 22 novembre 2018 i concorrenti di X Factor sono entrati ufficialmente nel mercato discografico. Gli (allora) otto concorrenti hanno infatti presentato i loro inediti. In alcuni casi canzoni “già sentite” durante le audizioni del programma, in altri pezzi completamente nuovi.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU X FACTOR 2018

Di seguito l’elenco degli inediti di X Factor 2018:

Canzoni che hanno riscosso fin da subito un grande successo sulle varie piattaforme streaming come iTunes, YouTube e Spotify. Ma qual è l’inedito più ascoltato e quindi (presumibilmente) più amato dagli appassionati? Domanda a cui potrebbero rispondere le varie classifiche stilate dalle piattaforme. Eccole:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Aggiornamento 14 dicembre ore 7.00 – Anastasio, fresco vincitore dell’edizione 2018 di X-Factor, continua a essere uno degli artisti più ascoltati su Spotify.

Dopo aver ottenuto il disco d’oro con il suo inedito “La fine del mondo“, consegnatogli durante la diretta della finale, il rapper campano domina la classifica di X-Factor su Spotify. A seguire, “Los Angeles“, inedito di Luna, classificatasi terza. Ottimi numeri anche per “Cherofobia” di Martina Attili, in terza posizione, e “Piume” di Leo Gassmann.

Anastasio, inoltre, è l’unico concorrente di X-Factor ad apparire nella classifica Top 50 Italia di Spotify:

Aggiornamento 29 novembre ore 09 – Le prime 10 posizioni della classifica Top 50 di Spotify. Presenti due inediti di X Factor 2018:

Nello specifico:

Anastasio : La fine del mondo – 2.503.575 milioni di ascolti

: La fine del mondo – 2.503.575 milioni di ascolti Martina Attili : Cherofobia – 1.518.748

: Cherofobia – 1.518.748 Luna : Los Angeles – 1.040.245

: Los Angeles – 1.040.245 Leo Gassmann: Piume – 574.180

Piume – 574.180 Bowland : Don’t stop me – 489.610

: Don’t stop me – 489.610 Sherol Dos Santos : Non ti avevo ma ti ho perso – 320.083

: Non ti avevo ma ti ho perso – 320.083 Renza Castelli : Cielo inglese – 280.636

: Cielo inglese – 280.636 Naomi: Like the Rain (Unpredictable) – 218.022

Aggiornamento 28 novembre ore 9 – La classifica Top 10 iTunes al 28 novembre 2018 ore 9:

X Factor 2018 | Diretta streaming e tv: dove vederlo

X-Factor 2018 sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Uno.

Il talent inoltre sarà visibile in chiaro, completamente gratis, ma in differita, il giorno dopo su Tv8, canale su cui ci saranno poi diverse repliche durante la settimana.

In streaming invece X Factor 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go che permette di seguire i canali Sky su vari dispositivi come smarthphone, pc e tablet.