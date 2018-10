Foto e video Facebook presto con la colonna sonora? Sembra proprio di sì, visto che il nuovo aggiornamento di Facebook prepara questa novità assai interessante della musica e delle canzoni a disposizione degli utenti. Una feature multimediale che cerca di aumentare in modo più consistente l’interazione tra iscritti e il coinvolgimento “multisensoriale”. Il funzionamento sarà molto semplice.

Con la completamente rinnovata app Facebook Messenger viene portata dunque in dote anche questa serie di novità che saranno immesse sul popolare social network in modo graduale nelle prossime settimane.

Ci saranno dunque due applicazioni della musica nei contenuti di Facebook. La prima è quella relativa alle storie e la seconda relativa alla bacheca. Sempre più popolari su Instagram, le Stories sono presenti anche sul fratello social maggiore, ma non riscuotono il medesimo successo e coinvolgimento. Zuckerberg e soci stanno provando a smuovere un po’ le acque e l’introduzione di una sorta di colonna sonora potrebbe aiutare molto.

Per quanto riguarda gli altri elementi, si passerà dall’applicazione Fotocamera di Facebook o Facebook Camera che vedrà l’aggiunta di uno sticker per la musica. Funzionerà più o meno come gli altri adesivi (per hashtag o per geolocalizzare, ad esempio) dunque si cliccherà, si sceglierà brano e artista e si deciderà dove piazzare la scritta con le info sulla canzone.

Una novità interessante che creerà di sicuro più interazione rispetto ai precedenti post muti. Per le foto potrebbe ad esempio aiutare a esprimere meglio un’emozione, per i video proporrebbe un rudimentale montaggio.

A proposito di video, Facebook ha comunicato che anche la funzione Lip Sync Live sarà sempre più espansa in quanto ad artisti e sviluppatori. Trattasi dell’opzione per visualizzare i testi delle canzoni quando si “doppiano” per divertimento da soli o con gli amici.

Insomma, diversa carne al fuoco per Facebook che continua ad aggiornarsi, come peraltro è obbligata a fare per non perdere spinta propulsiva. E in questo senso è curioso notare come Instagram (che di Facebook è proprietà) svolga spesso da prova generale se non direttamente ispirazione.