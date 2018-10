X Factor 2018, i concorrenti che prenderanno parte ai Live | Nomi | Giudici

Finalmente ci siamo: Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento (sostituita da Lodo Guenzi) hanno scelto le loro squadre per i live di X Factor 2018 che prenderanno il via giovedì 25 ottobre alle ore 21,15 su Sky Uno. Concorrenti live X Factor 2018

Fedez, il veterano del programma, gestirà gli Over; a Mara sono stati invece affidati gli Under uomini, tra questi Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio; Under donne per Manuel Agnelli, l’anima rock di X Factor; ad Asia Argento (poi sostituita da Lodo Guenzi) sono stati infine affidati i gruppi.

Ma quali sono i concorrenti che prenderanno parte ai live di X Factor 2018? Eccoli:

FEDEZ

Questi i tre Over scelti da Fedez per i live:

Naomi

Renza Castelli

Matteo Costanzo

MARA MAIONCHI

Questi i tre Under Uomini scelti da Mara Maionchi per i live:

Leo Gassmann

Emanuele Bertelli

Anastasio Concorrenti live X Factor 2018

MANUEL AGNELLI

Queste le tre Under Donne scelte da Manuel Agnelli per i live:

Luna

Sherol Dos Santos

Martina Attili

ASIA ARGENTO (LODO GUENZI)

Questi i tre Gruppi scelti da Asia Argento, ma che saranno gestiti da Lodo Guenzi, per i live: Concorrenti live X Factor 2018

Red Bricks Foundation

Bowland

Seveso Casino Palace

X Factor 2018 | Diretta streaming e tv: dove vederlo

X-Factor 2018 è visibile in diretta esclusiva su Sky Uno.

Il talent inoltre sarà visibile in chiaro, completamente gratis, ma in differita, il giorno dopo su Tv8, canale su cui ci saranno poi diverse repliche durante la settimana.

In streaming invece X Factor 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go che permette di seguire i canali Sky su vari dispositivi come smarthphone, pc e tablet.