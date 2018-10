Mancano ancora più di 100 giorni all’inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo, eppure continuano a trapelare notizie e indiscrezioni sugli ospiti e i volti noti che si alterneranno sul palco. Questa volta il settimanale Chi fa il nome di Fedez e Chiara Ferragni: Claudio Baglioni, che condurrà il Festival per la seconda volta consecutiva, avrebbe contattato i Ferragnez per averli come super-ospiti.

Sulla rivista di Alfonso Signorini uscita mercoledì 24 ottobre 2018 si esclude con sicurezza alcune voci insistenti che avevano iniziato a circolare su una presunta co-conduzione di Chiara Ferragni insieme al cantautore romano.

Nella rubriche Chicche di gossip viene scritto che Fedez “potrebbe essere un super-ospite di Sanremo e farsi accompagnare dalla moglie Chiara Ferragni“. Chissà se porterà anche il piccolo Leone.

La fashion influencer potrebbe quindi essere invitata a salire sul palco dell’Ariston, ma per accompagnare il marito e non in investe di presentatrice: “al contrario di quanto non scritto non condurrà la kermesse con Baglioni”.

Dovrebbe essere certa invece la partecipazione di Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti. Il talento uscito da X Factor presenterà il suo nuovo album in uscita il 30 novembre e il tour in partenza ad aprile.

Nelle scorse settimane, Chi aveva lasciato trapelare qualche altra indiscrezione sulle partecipazioni al Festival. Tra i big in gara ci potrebbe essere infatti Loredana Bertè, un’artista molto gradita a Baglioni.

Ancora non si sa chi condurrà il programma accanto a Baglioni, i nomi più quotati sono quelli di Miriam Leone e Paola Cortellesi, mentre Sanremo Giovani, in onda su Rai 1 dal 17 al 21 dicembre, potrebbe essere affidata alla strana coppia Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.