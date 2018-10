Stasera in tv 23 ottobre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | I Medici 2, Benvenuti al Nord, Le Iene, Cartabianca, Il Segreto, DiMartedì, Juventus e Roma in Champions

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di martedì 23 ottobre 2018:

Stasera su Rai 1:

20:00 – Tg1

20:30 – I Soliti Ignoti

21:25 – I Medici 2 Lorenzo il Magnifico – Vecchi rancori – Un uomo solo > QUI LE ANTICIPAZIONI

23:32 – TG1 60 Secondi

23:35 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Stasera Tutto è Possibile

00:15 – Mi rifaccio vivo

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Stasera su Rai 4

19:30 – Ghost Whisperer IV ep.13

20:27 – Lol 🙂 II ep.61

21:05 – Legion

22:43 – The Exorcist II ep.9

23:34 – The Exorcist II ep.10

00:25 – Criminal Minds: Beyond Borders II ep.6

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – BENVENUTI AL NORD – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – BENVENUTI AL NORD – 2 PARTE

23:30 – HYPE

00:20 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – EROI

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SVOLTA

21:25 – LE IENE SHOW

00:50 – PREGIUDIZIO UNIVERSALE

01:05 – MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP

01:50 – UNDATEABLE – C’ERA UN TIPO AFFETTUOSO AL BAR – 1aTV

02:20 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

Stasera in tv 23 ottobre 2018 su Rete 4:

18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO

23:20 – DUE NEL MIRINO – 1 PARTE

00:18 – TGCOM

00:20 – METEO.IT

00:24 – DUE NEL MIRINO – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:40 – THE BIG BANG THEORY II – LA POLARIZZAZIONE DELLA PIGNATTA

21:00 – BLOOD FATHER- 1 PARTE

22:06 – TGCOM

22:11 – METEO

22:13 – BLOOD FATHER- 2 PARTE

22:55 – TAKEN – MI ARRENDO

23:45 – RITORNO AL FUTURO – 1 PARTE

00:39 – TGCOM

00:44 – METEO

00:46 – RITORNO AL FUTURO – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:40 – LA TATA

21:10 – IN GOOD COMPANY

23:00 – PIOVUTA DAL CIELO

01:00 – ANNA, QUEL PARTICOLARE PIACERE

Stasera su Rai Movie:

20:15 – Ai confini dell’Arizona 3 – Troppi capi

21:10 – Tutte lo vogliono

22:35 – Roma Daily

22:55 – Il pretore

00:40 – …E poi lo chiamarono il magnifico

Stasera su Cine Sony:

20:35 – Torta di Riso

21:00 – A Good Man

23:00 – Code of Honor

01:00 – Sapore di mare

Stasera su Iris:

20:54 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

21:00 – MORTE IN VATICANO

23:34 – SPECIALE ANNUNTIO VOBIS

23:40 – QUO VADIS

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor – La corsa verso i Live

02:00 – American Pie 6: Beta House

Stasera su Italia 2:

20:45 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – NIENTE TELECAMERE PER FAVORE!

21:10 – 2 CAVALIERI A LONDRA

23:20 – MY HERO ACADEMIA I – ALL MIGHT

23:50 – MY HERO ACADEMIA I – NEL PETTO DI CIASCUNO – APPUNTI SUGLI EROI

00:20 – NARUTO SHIPPUDEN VIII – OCCHI CHE SCRUTANO LE TENEBRE

Stasera su La 5:

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – GRANDE FRATELLO VIP

01:15 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE

Stasera su Cielo:

19:45 – Affari al buio Asta notturna

20:15 – Affari di famiglia Cowboy e manichini

20:45 – Affari di famiglia Bottiglia misteriosa

21:15 – La canzone della vita – Danny Collins

23:15 – Whores’ Glory – Prostitute nel mondo

01:30 – Ladyboy: il terzo sesso

Stasera su Nove:

19:30 – Spie al ristorante – Amici con benefici

20:00 – Operazione N.A.S.

20:20 – Cucine da incubo Italia – The Princess

21:25 – World War Z

23:30 – Clandestino

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:20 – Honestly Good

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:50 – Selfie Food – Una foto, una ricetta

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:15 – Disastri di bellezza: sesso e bisturi

00:05 – ER: storie incredibili – Il fachiro

Stasera su Spike:

21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Terremoto in casa Banks

21:30 – FIRST KILL

23:20 – SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI Uomini d’onore

Stasera in tv 23 ottobre 2018 su Sky Cinema 1:

21:15 – Assassinio sull’Orient Express

23:15 – Testimone d’accusa

01:35 – Matrimonio al sud