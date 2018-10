Il Vaticano ha lanciato una versione religiosa di Pokémon Go per catturare santi e beati

Da ora per sentirsi in paradiso basterà guardare lo smartphone. Sull’onda del grande successo dell’app acchiappa-mostri Pokémon Go, il Vaticano ha deciso di sviluppare la propria versione religiosa, con la benedizione di papa Francesco. Si chiama Follow JC Go e permetterà di collezionare una squadra di personaggi biblici attraverso la fotocamera del cellulare.

Pokémon Go è l’app per smartphone della Niantic che nell’estate del 2016 ha conquistato milioni di ragazzi, e adulti, in tutto il mondo: oltre 800 milioni di download e 1,8 miliardi di dollari di incassi.

Il giocatore si muove su una mappa che riproduce fedelmente l’ambiente circostante grazie al Gps che ne rileva la posizione.

Quando sullo schermo appare un pokémon, basta premere sulla sua icona e provare a catturarlo con le famose sfere biancorosse.

Follow JC Go, “segui Gesù Cristo go”, riproduce fedelmente le dinamiche dell’originale, con l’utente che girovaga per la città e si imbatte nei personaggi. Ma al posto dei mostriciattolo giapponesi, compariranno santi, beati e altre personalità delle sacre scritture.

Dati gli intenti didattici dell’app, il giocatore non dovrà ingaggiare una battaglia per conquistare il personaggio, ma dovrà rispondere ad alcune domande che lo riguardano.

Rispondendo correttamente al breve quiz si riuscirà ad ampliare la propria e-team, la squadra di evangelizzazione, che sostituisce il Pokédex dell’originale.

Il giocatore dovrà poi preoccuparsi di curare la salute del proprio avatar, dandogli da mangiare e facendolo bere. Tra i valori da tenere in considerazione ci sono infatti idratazione e alimentazione, ma anche la preghiera, che si riferisce alla salute spirituale del personaggio.

Per ricaricarsi, basterà camminare e trovare gli oggetti che consentono di tenere sotto controllo ogni livello. Nel gioco c’è anche una valuta, i “denarios”, che si possono accumulare in tre modi: facendo una vera donazione – che andrà in beneficienza – e convertendola in valuta virtuale, guardando pubblicità o cercando sulla mappa.

L’app Follow JC Go è stata sviluppata in Spagna da un progetto di Fondación Ramón Pané, per celebrare la Giornata mondiale della gioventù prevista per il prossimo 22 gennaio a Panama.

È già disponibile gratis per Android e iOS in Italia, ma solo in lingua spagnola e a breve verrà tradotto nelle altre lingue.

L’idea è piaciuta così tanto che il papa stesso, il 16 ottobre scorso ha incontrato gli sviluppatori del videogioco e ha dato la sua personale benedizione al progetto.