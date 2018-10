Fedez ha disattivato la sua pagina ufficiale su Instagram

FEDEZ INSTAGRAM, ALL’IMPROVVISO L’ADDIO – “Utente non trovato”.

Fedez fa un passo indietro e su Instagram decide di sparire: dopo le polemiche in merito al compleanno festeggiato all’interno di un supermercato – una sorpresa della mamma e della moglie Chiara Ferragni – il rapper ha disattivato per alcune ore la propria seguitissima pagina ufficiale – oltre 7 milioni di follower.

Salvo poi tornare online quando sui social si era già diffusa la notizia.

Fedez Instagram: cosa è successo

Ma cosa era successo?

Chiara Ferragni ha avuto un’idea piuttosto partcolare per il compleanno di Fedez: la fashion blogger ha infatti organizzato una festa a sorpresa in un supermercato. Una notte in un negozio tra frutta, verdura e amici nei carrelli che corrono all’impazzata tra gli scaffali di un Carrefour.

Fedez ha festeggiato 29 anni lo scorso 15 ottobre ma Chiara Ferragni ha voluto portare avanti i festeggiamenti con il party esclusivo nel supermercato. Ma sui social è scoppiata subito la polemica, che ha accusato la coppia di sprecare il cibo.

“Con una delle sue magiche idee, Chiara mi sta portando a cena in un posto segreto. Volevo dirvi dove stiamo andando ma dice che è contro le regole di questa cena segreta”, racconta Fedez nelle storie di Instagram.

“Raga siamo in un supermercato. Ma non capisco. Ma perché?” si sorprende il cantante.

Nelle stories su Instagram dei Ferragnez si vede la coppia insieme agli amici che si diverte correndo nei carrelli tra le corsie del negozio.

Ma sui social le critiche sono state numerose e Fedez si è anche scusato alla fine della festa: “Mi sono defilato dalla festa per dirvi una cosa, ho letto su Twitter chè molti si sono lamentati pensando che stiamo sprecando del cibo. Tutti quelli che si sono sentiti indignati sappiate che la spesa e il cibo domani verrà donata ai più bisognosi. L’unica storia di spreco che che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Ho lanciato una foglia di lattuga, sono stato preso dall’euforia della festa e chiedo umilmente scusa per questo. Probabilmente chiunque si fosse trovato nella mia situazione avrebbe toccato tutto, chiedo scusa perchè mi rendo conto di avere un’esposizione e dell’influenza che abbiamo sulle persone. Non è una festa per esprimere opulenza ma è una cosa simpatica che hanno voluto fare per me, spero che capiate. In più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la stessa fortuna”.