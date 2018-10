Ios 12: è uscito l’aggiornamento Apple per iPhone, ecco quali sono le novità

Il sistema operativo iOs 12, per i dispositivi mobili Apple, è disponibile dal 17 settembre 2018. La notizia è stata data al Keynote Apple 2018, in contemporanea alla presentazione dei nuovi iPhone 2018.

iOs 12 era stato già preannunciato a giugno 2018. Tra le nuove funzioni vi sono le faccine personalizzabili, le memoji, i contatori per contrastare la dipendenza da smartphone, il blocco di alcune app in alcune fasce orarie e molto altro ancora.

Quali saranno i dispositivi che supportano iOs 12? Qui la lista:

iPhone: iPhone Xs, Xs Max, Xr, X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s,

iPad: 12.9 pollici iPad Pro seconda generazione, 12.9 pollici iPad Pro prima generazione 2105, 10.5 pollici iPad Pro (2017), 9.7 pollici iPad Pro, 9.7 pollici iPad 2018, 9.7 pollici iPad 2017, iPad Air 2 iPad Air, iPad 5ª generazione, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2

iPod touch: iPod touch 6ª generation

iOs 12: ecco il dettaglio delle novità

Velocità

L’apertura delle app e la scrittura sulla tastiera diventano più veloci con iOs 12. Anche usando più app insieme si noterà la differenza.

Nello specifico: 70 per cento più veloce si scorre per aprire la fotocamera, 50 per cento più veloce quando si visualizza la tastiera e 2 volte più veloce quando si usano tante app contemporaneamente.

FaceTime di gruppo

Con l’aggiornamento iOs 12 diventa disponibile FaceTime Chiacchiera, per fare chiamate audio e video di gruppo: possono partecipare fino a 32 persone. L’immagine di chi sta parlando si ingrandisce all’istante. È possibile avviare una chiamata FaceTime con più amici da una chat in Messaggi o unirsi in qualsiasi momento a una conversazione già iniziata.

Memoji

Su iOs vengono introdotte le Memoji, le emoji personalizzate. È possibile infatti creare una Memoji dandole il tuo aspetto e la tua personalità. Si possono creare numerosi alter ego diversi.

Animoji

Arrivano quattro facce nuove con iOs 12. Tigre, koala, tirannosauro e fantasma. Le emoji possono fare linguaccia e occhiolino.

Contatore

Per contrastare la dipendenza da iPhone e renderci conto del tempo che trascorriamo a usare le diverse app, con iOs 12 arriva la funzione “Tempo di utilizzo”, per avere contezza di quali sono le app che vengono usate più spesso, il tempo dedicato ai siti e in generale informazioni sui propri dispositivi.

Notifiche

iOs introduce una nuova funzione di gestione rapida delle notifiche per ridurre le distrazioni nel corso della giornata. È possibile personalizzare le notifiche in tempo reale direttamente dalla schermata di blocco per visualizzare solo le più importanti. Si può scegliere, per esempio, se inviare tutte quelle di una determinata app al Centro Notifiche, o se disattivarle.

Le notifiche dello stesso tipo o i messaggi che appartengono alla stessa conversazione vengono raggruppati, per vedere più facilmente quello che interessa.

Non disturbare

Con iOS 12 viene introdotta un’attenzione particolare al “silenzio”: è possibile scegliere di non ricevere avvisi né messaggi o chiamate. Con iOs viene migliorata la funzione “Non disturbare” anche solo per la durata di una riunione o finché rimani in un determinato luogo. Si disattiverà da sola alla fine del tuo impegno o quando ti allontani dal posto in cui ti trovi.

Ricerca

Viene migliorata la funzione dei suggerimenti di ricerca che aiutano a trovare la foto che ti interessa, o a riscoprire momenti passati. Con iOs 12 prima di iniziare a scrivere appare un elenco di eventi, persone e luoghi recenti. I risultati diventano sempre più precisi man mano che scrivi, e puoi renderli più mirati aggiungendo parole chiave: anche più d’una nella stessa ricerca.

Suggerimenti per semplificare le azioni più frequenti

Siri di iOs 12, direttamente dalla schermata di blocco, dà utili suggerimenti per risparmiare tempo sulle azioni che vengono compiute più spesso nella giornata. Puoi anche aggiungere comandi vocali rapidi per accedere al volo a informazioni o app che ti servono, e creare scorciatoie su misura per te dall’app “Comandi rapidi”.

Batteria

Il grafico sull’utilizzo della batteria che trovi nelle Impostazioni mostra i dati delle ultime 24 ore o degli ultimi 10 giorni. E con un tap su una delle barre si possono vedere le varie app hanno inciso sui consumi in quel periodo di tempo.

Riempimento automatico dei codici di sicurezza

I codici di accesso monouso che ricevi via SMS compaiono come suggerimenti per il riempimento automatico: non bisogna memorizzarli o inserirli manualmente.