Lady Gaga si sposa: ecco chi è il suo compagno

“La cosa migliore dell’essere innamorati è avere qualcuno che ti afferra quando stai per cadere”. È innamorata, innamoratissima Stefani Joanne Angelina Germanotta, meglio nota al mondo come Lady Gaga, che getta la maschera, presenta al mondo il suo compagno e annuncia il fidanzamento ufficiale.

Sono una coppia ormai dall’ottobre del 2017, a un anno dalla brutta rottura con Taylor Kinney, ex promesso sposo della signorina Germanotta. Christian Carino ha 49 anni, diciassette più di lei, ed è il suo agente.

Lady Gaga ha finalmente presentato Christian come suo fidanzato in occasione dell’edizione dell’Elle Annual Women, dedicato alle donne più influenti di Hollywood. Lady Gaga nel ringraziare tutte le persone che ama nella vita, ha indicato lui, il suo agente, come il suo fidanzato.

Una figura discreta, quella di Christian, ma costante. Lo abbiamo visto accompagnarla sul red carpet tenedola delicatamente per mano, per poi lasciarla andare da sola a prendersi la sua fetta di gloria sotto ai riflettori. Lei, fragile e forte insieme, ha sempre avuto lui come sostegno. Lui, nell’ombra, l’ha protetta e difesa, prima come agente e poi come fidanzato.

“Quando ero nel backstage dell’ultimo tour, lui era sulle scale, per assicurarsi che stessi bene”, ha spiegato Lady Gaga. Dal palco al set, la 32enne ci ha fatto conoscere le sue doti di attrice nei panni della protagonista del film diretto da Bradley Cooper, A star is born.

E sul tappeto rosso, alle presentazioni del film, abbiamo visto al dito anulare della cantante un gioiellino non da poco. Una pietra azzurra, uno zaffiro da 12 carati coronato da un giro di diamanti è esattamente quello che stavamo aspettando: matrimonio in vista per l’eccentrica e gracile Lady Gaga.

Sul set di A star is born l’artista racconta di aver ricevuto una lezione di vita che ha cambiato completamente il modo in cui Gaga si approccia ora al proprio lavoro. Il merito è di Bradley Cooper.

“Mi ha cambiata. Vedere Bradley lavorare è stato fenomenale, e anche il fatto che lui credesse in me mi ha aiutato veramente a trovare ragioni per credere anch’io in me stessa, mi sento così fortunata ad aver goduto di questa esperienza”, ha detto Lady Gaga.

“Quello che ho imparato da Bradley è che va bene essere inesorabilmente certi della propria visione e perseguirla con ogni fibra del tuo essere, non smettere mai di essere meticolosi in quello che si fa”, ha confidato la popstar a Entertainment Weekly.