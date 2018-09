Gli abitanti del paese tedesco di Herxheim am Berg, un borgo di 750 persone nella Germania del sud est, hanno scoperto che su una delle campane della chiesa è incisa una svastica con la scritta “Qualsiasi cosa per la Patria – Adolf Hitler”.

La campana era stata installata nel 1934 dal sindaco nazista.

“Le persone si sono sposate sotto la svastica e non lo sapevano nemmeno”, ha detto la signora Peters, intervistata dal quotidiano statunitense New York Times.

La notizia era stata diffusa dalla stessa signora Peters, un’insegnante di musica in pensione, l’anno scorso e aveva fatto scalpore a livello nazionale.

Le organizzazioni ebraiche hanno subito chiesto che la campana venisse rimossa dalla chiesa.

Il consiglio ecclesiastico locale ha vietato l’utilizzo della campana e il corpo della chiesa regionale si è offerta di pagarne la sostituzione.

Non è la prima volta che una vicenda simile sale agli onori della cronaca.

In altre due città della Germania sono state ritrovate delle svastiche sulle campane delle proprie chiese, ma in questi casi si era deciso di rimuoverle immediatamente.

In un caso particolare, avvenuto nella Germania settentrionale, i residenti hanno preso in mano la situazione, in contrasto con la decisione delle autorità, e hanno fatto irruzione nella torre della chiesa per rimuovere la svastica con una smerigliatrice.

I cittadini hanno poi affisso sulla porta della chiesa una nota che recitava: “Pulizie di primavera 2018”.

A Herxheim, la scoperta della campana con la svastica hanno diviso la popolazione del paese.

La signora Peters è stata definita una “traditrice”.

Molti abitanti del pese infatti si stanno opponendo alla proposta di rimuovere la campana e sostituirla con una nuova.

I cittadini preferiscono mantenerla anche se, o forse perché, per più di un anno il paese di Herxheim è stato deriso come il “villaggio nazista”.

“Non permetteremo al resto del mondo di dettare ciò che facciamo con la nostra campana”, ha detto Georg Welker, eletto lo scorso dicembre come sindaco grazie alla promessa di mantenere la campana.

L’idea di Welker per risolvere la questione è quella di affiggere una placca fuori dalla chiesa che spieghi la storia della campana.

“È un monumento della storia”, ha detto Welker.

“Non dobbiamo dimenticare quella storia o far finta che non sia successo. Ecco perché la campana dovrebbe rimanere”.

Ma per gli altri nel paese la campana dovrebbe essere rimossa proprio per il suo significato storico.

“Stiamo parlando di una campana appesa durante il nazionalsocialismo e dedicata a un assassino”, ha detto Markus Krauss, un operaio metallurgico che vive nel paese.

“Tutta la nostra identità postbellica in Germania è costruita su quello che è nato dopo quel periodo”.