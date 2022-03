Turismo, i trend delle case vacanze

Ormai il settore del turismo, dopo le restrizioni che sono state imposte dalla pandemia da coronavirus, ha riaperto a pieno regime: per questo è arrivato il momento di cercare di capire quali siano le tendenze per il futuro, con riferimento in particolare alle case vacanze in affitto, protagoniste di una crescita davvero significativa. Quella degli appartamenti in locazione, in effetti, sembra essere una soluzione davvero comoda e caratterizzata da una versatilità tale da favorire la sua affermazione entro poco tempo. La percentuale di turisti che in vista delle prossime vacanze potrebbero scegliere di prendere una casa in affitto cresce del 77%, sia che si tratti di destinazioni piuttosto isolate, sia che si tratti di soggiornare nelle classiche mete turistiche, nel cuore della movida.

Le località di mare

È ormai consolidato il trend che porta i turisti a preferire soprattutto le località di mare, che in una ideale classifica delle preferenze precedono le destinazioni di montagna e le città d’arte. Queste ultime hanno patito nel corso degli ultimi mesi un inevitabile calo, vuoi per la chiusura dei musei, vuoi per il legittimo timore di molte persone a entrare in luoghi chiusi quali, appunto, musei, palazzi antichi e chiese. Si può anche ipotizzare che i vari lockdown abbiano favorito una riscoperta della natura che si è tradotto, così, in un allontanamento dalla città.

Il trend delle case vacanze

I turisti sembrano propendere sempre di più per la scelta della casa vacanze, una soluzione che sta erodendo il primato consolidato degli hotel. Una tendenza che si consoliderà sempre di più negli anni a venire, ma che già ora mostra alcuni segnali significativi. Soprattutto i turisti over 45 che risiedono nel Nord Italia prediligono gli appartamenti in locazione, scelti in genere per vacanze di tre settimane con famiglia al seguito.

Le località più gettonate in questo caso sono quelle di mare e di montagna: in primo piano c’è la Puglia, che si impone nel panorama turistico a livello nazionale, grazie alle sue acque limpide e alle sue spiagge meravigliose. Non a caso si parla di Maldive del Salento, una meta turistica che merita di essere ammirata da vicino. A Gallipoli, per esempio, ci sono moltissime case vacanze a disposizione.

Dove prendere in affitto un appartamento

Ma è un po’ in tutta Italia che si può decidere di soggiornare in appartamento per una vacanza di una o più settimane: basti pensare alla Sardegna, una location magica grazie alle sue attrattive non solo paesaggistiche ma anche culturali. Risalendo verso nord, poi, non si può fare a meno di citare la Toscana, a sua volta un tesoro pieno di bellezze, e in Lombardia il Lago di Como e il Lago di Garda, destinazioni sempre molto apprezzate.

Perché scegliere una casa vacanza

Privilegiare una casa vacanza per un viaggio vuol dire beneficiare di numerosi vantaggi, a beneficio sia dei turisti che dei proprietari che mettono a disposizione l’immobile. Questi ultimi, infatti, hanno l’occasione di far fruttare in modo redditizio la proprietà. Il trend delle case vacanze si sta rafforzando sempre di più, e questo potrebbe essere anche un buon motivo per rimodernare un appartamento prima di concederlo in affitto.

Ciò è vero a maggior ragione nel caso in cui si tratti di una casa che è situata in una posizione strategica, sia essa al mare o in montagna, in un luogo privilegiato dai turisti per le vacanze. Il 56% dei turisti dichiara di preferire viaggiare durante la stagione estiva: questo vuol dire che iniziando i lavori adesso si ha tutto il tempo per proporre ai turisti una casa rimessa a nuovo.

I vantaggi per i turisti

Dal punto di vista dei turisti, i benefici che scaturiscono dalla decisione di optare per una casa vacanza non mancano di certo, specialmente se si considera il periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato in modo drammatico dalla situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da coronavirus: il che vuol dire, in buona sostanza, cercare il più possibile di stare alla larga dagli assembramenti e dalle situazioni troppo affollate.

Ecco perché conviene scegliere la locazione di una casa vacanza indipendente, grazie a cui si può essere certi di evitare zone con tante persone come gli hotel e gli alberghi: un modo per diminuire le probabilità di contagio. Oggi come oggi, questo è un aspetto che non può essere sottovalutato nel momento in cui ci si mette in cerca di un alloggio per le vacanze.

Quanto si spende

I vantaggi risultano apprezzabili anche se si pensa ai costi da sostenere. Un appartamento in affitto è la soluzione più indicata soprattutto per i periodi di vacanza medio lunghi, quando la convenienza a livello economico risulta ancora più importante. Nel momento in cui si paga la locazione si ha la possibilità di usufruire della casa con la massima libertà, non dovendo preoccuparsi dei limiti, anche in termini di orari, che vincolano le altre tipologie (a cominciare dagli hotel) di alloggio. Le spese accessorie forse possono aumentare.

Tuttavia non c’è niente di più desiderabile dell’indipendenza che viene assicurata da una casa vacanza, grazie a cui tutte le esperienze turistiche appaiono uniche e memorabili, a prescindere dal fatto che vengano godute in compagnia di amici o di parenti. I cosiddetti revenge travel si stanno diffondendo anche grazie alla campagna di vaccinazione: si ha il desiderio di godere al massimo di ogni esperienza, dopo le paure e le restrizioni dovute al Covid.

