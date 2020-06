Dal 14 giugno è attiva l’offerta estiva di Trenitalia: il Frecciarossa unisce per la prima volta Frosinone e Cassino, senza cambi intermedi, alle altre principali città italiane servite dall’Alta Velocità.

È più facile raggiungere le due città del Lazio e i territori circostanti da Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Il Frecciarossa, eccellenza dell’alta velocità italiana, può diventare il simbolo del rilancio dell’economia e del settore turistico per il Frusinate e il Cassinate e, più in generale, per tutto il Lazio.

Al viaggio inaugurale Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, accompagnato da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane. Presenti anche Antonio Pompeo, Presidente Provincia di Frosinone, Nicola Ottaviani, Sindaco di Frosinone, ed Enzo Salera, Sindaco di Cassino.

Il collegamento giornaliero in Frecciarossa da e per Frosinone e Cassino è una delle principali novità dell’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che prevede più collegamenti sulle principali direttrici del Paese, con particolare attenzione agli spostamenti per il turismo nazionale.

L’offerta di Trenitalia cresce con un numero di collegamenti congruo alla richiesta di mobilità di questo periodo, tenendo conto della disponibilità di posti al 50%. Ciò garantisce il rispetto del distanziamento a bordo treno, oltre alla massima attenzione alle esigenze delle persone, salute e igiene prima di tutto, grazie al criterio “a scacchiera” per la vendita dei posti a sedere, i marker sui posti da non utilizzare e le indicazioni da rispettare a bordo treno.

A bordo di Frecciarossa e Frecciargento è distribuito un safety kit gratuito (mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso), insieme a una lattina d’acqua per tutti i passeggeri. Inquadrando con lo smartphone il QR code posizionato sui tavolini, i passeggeri possono visualizzare le informazioni sulle attività e i processi di pulizia e sanificazione dei treni.

