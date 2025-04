Come godersi l’estate proteggendosi al meglio

Contenuto sponsorizzato.

C’è qualcosa di magico nella luce del sole che torna a scaldarci dopo mesi di grigiore. L’arrivo dell’estate porta con sé una voglia irresistibile di stare all’aria aperta, di respirare a pieni polmoni, di sentire il calore sulla pelle e lasciarsi accarezzare dalla brezza del mare o dell’alta quota. Chi non ama quel colorito dorato che compare dopo una giornata al sole, quell’effetto sano e naturale che ci fa sentire subito più belli, più rilassati, più vivi?

Il sole ha il potere di regalarci buonumore, energia e una sensazione di benessere autentico. Ma come tutte le cose belle, anche il sole richiede rispetto.

Il sole è, infatti, un alleato prezioso per il nostro umore e per la salute – stimola la produzione di vitamina D, ci aiuta a rilassarci e a dormire meglio – ma solo se impariamo a viverlo con attenzione.

La pelle ci accompagnerà per tutta la vita: vale la pena proteggerla oggi per farla splendere a lungo.

La protezione solare è fondamentale

Esporsi al sole senza protezione, oggi, non è più solo una questione estetica, ma di salute. I raggi UV possono danneggiare la pelle anche quando non ce ne accorgiamo: arrossamenti, eritemi, fotoinvecchiamento e, nei casi più gravi, patologie più serie.

E questi effetti non si vedono subito, ma si accumulano nel tempo.

Molti pensano che usare un SPF alto impedisca di abbronzarsi. In realtà, ci si abbronza in modo più graduale, uniforme e sicuro, evitando scottature e spellature che rovinano la pelle e l’abbronzatura stessa. La protezione solare non blocca l’abbronzatura: la rende semplicemente più intelligente. È un atto di cura verso se stessi, verso il proprio corpo e la propria pelle, che merita di essere amata in ogni fase dell’anno.

Come scegliere la protezione solare giusta

Ogni pelle è diversa, e per questo è importante scegliere il solare più adatto al proprio fototipo, stile di vita e attività.

Il numero che trovi indicato sui flaconi delle creme solari, noto come SPF (Sun Protection Factor), indica il livello di protezione dai raggi UVB, quelli responsabili delle scottature e di gran parte dei danni visibili sulla pelle.

Ma cosa significa realmente SPF 15, 30 o 50?

SPF 15 : filtra circa il 93% dei raggi UVB

: filtra circa il dei raggi UVB SPF 30 : filtra circa il 97%

: filtra circa il SPF 50 : filtra circa il 98%

: filtra circa il SPF 50+: offre la protezione più alta disponibile, filtrando oltre il 98% dei raggi UVB

Per scegliere la protezione solare perfetta per te fai queste valutazioni:

Valuta il tuo fototipo : chi ha la pelle molto chiara e occhi chiari dovrebbe iniziare con una crema solare 50 o 50+, mentre chi ha la pelle olivastra può optare per protezione solare 15 o 25. Anche chi si abbronza facilmente ha bisogno di protezione, soprattutto nelle prime esposizioni.

: chi ha la pelle molto chiara e occhi chiari dovrebbe iniziare con una crema solare 50 o 50+, mentre chi ha la pelle olivastra può optare per protezione solare 15 o 25. Anche chi si abbronza facilmente ha bisogno di protezione, soprattutto nelle prime esposizioni. Controlla il tipo di filtro : esistono filtri chimici (assorbono i raggi UV) e filtri fisici o minerali (li riflettono). I secondi sono consigliati per pelli sensibili o per i bambini.

: esistono filtri chimici (assorbono i raggi UV) e filtri fisici o minerali (li riflettono). I secondi sono consigliati per pelli sensibili o per i bambini. Scegli la texture adatta all’attività : in spiaggia o in piscina meglio puntare su formule resistenti all’acqua. In città, invece, vanno benissimo solari leggeri, in crema o spray, anche con effetto mat.

: in spiaggia o in piscina meglio puntare su formule resistenti all’acqua. In città, invece, vanno benissimo solari leggeri, in crema o spray, anche con effetto mat. Non dimenticare alcune zone chiave : orecchie, collo, dorso delle mani, piedi e cuoio capelluto (soprattutto se si hanno capelli radi) sono spesso trascurati, ma molto esposti.

: orecchie, collo, dorso delle mani, piedi e cuoio capelluto (soprattutto se si hanno capelli radi) sono spesso trascurati, ma molto esposti. Scegli un prodotto resistente all’acqua, ma ricordati di rinnovare l’applicazione ogni 2 ore e dopo ogni bagno o sudata intensa.

Sole sì, ma con consapevolezza.