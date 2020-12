Terremoto oggi Milano: danni a persone o cose

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita quest’oggi, giovedì 17 dicembre 2020, nella zona di Milano, intorno alle ore 17:00. Come riporta l’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa è di magnitudo 3.8 e l’epicentro è stato individuato a Trezzano sul Naviglio, a 7,9 chilometri di profondità. Al momento non si registrano danni a persone o cose, come si evidenzia dai primi accertamenti dei vigili del fuoco. Al momento sono segnalati interventi per lo sblocco di alcune porte uscite fuori asse.

Terremoto oggi 17 dicembre a Milano: magnitudo ed epicentro



Su Twitter in tantissimi hanno raccontato di un forte boato, con lampadari e mobili che hanno tremato per qualche secondo. Non si registrano quindi neanche feriti, soltanto alcune telefonate a Monza ai vigili del fuoco: sono in corso dei controlli per la stabilità degli edifici.

Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio, ha spiegato a TPI : “Ero in una riunione in videoconferenza quando ho sentito vibrare tutto, ma è stato più un movimento ondulatorio che una botta forte. Devo dire che inizialmente pensavo che qualcuno avesse sbattuto una porta con troppa energia: qui abbiamo i plafoni in legno e basta muoversi con più dinamismo del solito perché facciano rumore. Solo dopo mi sono reso conto che si trattava di una scossa di terremoto e ho appreso da poco che l’epicentro è proprio sotto di noi. Fortunatamente, la scossa non è stata fortissima e, almeno per il momento, non è stato segnalato alcun tipo di danno”.

Terremoto a Milano, il sindaco di Trezzano a TPI: “Qui nell’epicentro nessun danno”



Notizia in aggiornamento

