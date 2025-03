X (ex Twitter) in down oggi lunedì 10 marzo 2025: il social non funziona

X, il social precedentemente conosciuto come Twitter, risulta in down nella giornata di oggi, lunedì 10 marzo 2025: il sito, infatti, non funziona e risulta inaccessibile sia da app che da desktop.

Numerosi utenti, infatti, hanno lamentato problemi di accesso al social network non riuscendo a caricare alcuna sezione, né la timeline, né la barra di ricerca, né gli argomenti di tendenza.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il disservizio: di certo c’è che la piattaforma di Elon Musk raramente va in down a differenza, per esempio, di Meta.

Spesso, infatti, quando Facebook, Instragram o WhatsApp risultano irraggiungibile, gli utenti si riversano su X proprio alla ricerca di informazioni.

Anche il sito specializzato Downdetector ha registrato, intorno alle 11 di lunedì 10 marzo 2025, un picco di segnalazioni.