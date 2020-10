WhatsApp Web: come funziona, Qr code e videochiamata

Cosa è e come funziona WhatsApp Web? Si tratta semplicemente della piattaforma che, sincronizzandosi con il vostro smartphone, permette di usare WhatsApp comodamente dal pc. Non è quindi necessario registrare un nuovo account, poiché la versione web non fa altro che sfruttare quello collegato al proprio numero di telefono. Per provare le funzionalità di WhatsApp Web, bisogna tenere attiva la connessione sul cellulare, necessaria peraltro al collegamento con la versione web. Una volta raggiunto l’indirizzo web.whatsapp.com, si potrà visualizzare una schermata caratterizzata da un riquadro con un codice QR: basterà puntarlo attraverso l’occhio della fotocamera dello smartphone per avviare il link che consente di scambiare messaggi con i propri contatti WhatsApp. All’interno dell’applicazione per smartphone, infatti, esiste un menu dedicato: una volta selezionato aprirà la fotocamera all’interno del software stesso, che permetterà il riconoscimento del codice QR per effettuare il pairing tra computer e telefono. Ma quali sono gli smartphone compatibili? Gli smartphone al momento compatibili con l’utilizzo di WhatsApp Web sono:

Android

iOS 8.1 e superiori

Windows Phone 8.0 e 8.1

Nokia S60

Nokia S40 Evo

Blackberry

Blackberry 10

Per collegarsi alla piattaforma lato computer, invece, è necessario un browser a scelta tra Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge.

Videochiamate con WhatsApp Web

È possibile fare videochiamate? Fare chiamate e videochiamate su WhatsApp è molto semplice e immediato: basta avere il numero della persona, lanciare l’applicazione e premere sull’icona a forma di cornetta o videocamera. Purtroppo questa immediatezza non c’è nella versione Web di WhatsApp che non permette di fare chiamate e videochiamate.

Come disconnettersi

Come ci si disconnette? Su Android, per disconnettersi da WhatsApp Web, WhatsApp Desktop o da un dispositivo Portal dal tuo telefono: apri WhatsApp; tocca “Altre opzioni” poi “WhatsApp Web”; tocca il computer o Portal nell’elenco e DISCONNET.

