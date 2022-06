Una funzione chiesta da anni dagli utenti e che presto potrebbe finalmente diventare realtà. WhatsApp starebbe per introdurre la possibilità di modificare i propri messaggi una volta inviati. Si tratta infatti di una fra le funzioni più richieste tra gli oltre 2 miliardi di utilizzatori della popolare app di messaggistica. E ora l’azienda sembra disposta ad ascoltarli. D’altronde altre app concorrenti come Telegram già lo permettono.

Negli ultimi mesi WhatsApp ha introdotto importanti novità, come la possibilità di usare un unico account su due smartphone diversi, oppure le reactions con le emoji. E gli aggiornamenti potrebbero non essere finiti qui. Uno screenshot pubblicato dal sempre ben informato Wabetainfo ci fa infatti capire come presto sarà possibile modificare il testo di un messaggio dopo averlo inviato. Come fare? Bisognerà porre una pressione lunga sul messaggio che si vuole correggere, così da selezionarlo; cliccare sul menu a 3 punti e poi clic su Edit (in italiano sarà probabilmente Modifica); fatte le modifiche, il messaggio potrà di fatto essere spedito di nuovo.

Non è ancora chiaro se ci sarà una finestra temporale per la modifica dei messaggi, cioè se l’opzione Edit sarà disponibile solo per un numero limitato di minuti, e soprattutto se i messaggi modificati saranno caratterizzati da una qualche evidenziazione che renda più chiaro il fatto che hanno subìto un intervento. Probabilmente, come avviene anche su Telegram, sarà così. D’altronde anche sulla stessa WhtasApp quando eliminiamo un messaggio inviato appare la scritta “Questo messaggio è stato cancellato”. Non è ancora chiaro quando questa funzione sarà disponibile, ma non dovrebbe mancare molto.