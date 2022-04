WhatsApp down oggi 28 aprile 2022: l’app non funziona, cosa è successo

WHATSAPP DOWN – La famosa app WhatsApp non funziona. Nella serata di oggi, giovedì 28 aprile 2022, il famoso servizio di messaggistica istantanea sembra aver smesso di funzionare come segnalano numerosi utenti su altri social, in particolare Twitter. I server dell’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg stanno riscontrando problemi di connessione che impediscono agli utenti di collegarsi al servizio, inviare messaggi e foto. Non è ancora chiara la causa del problema, ma diversi utenti sui social segnalano diverse problematiche di utilizzo legate all’app. Anche in Italia tutti gli utilizzatori sono stati colpiti dalla problematica al servizio, la cui operatività attualmente sembra proseguire a singhiozzo visto che altri utenti continuano a usare l’app senza problemi. A confermare il disservizio anche il sito downdetector con diverse segnalazioni arrivate dalle ore 22,10 in poi.

Il problema

Il problema principale segnalato dagli utenti con un generico WhatsApp down è il non riuscire a mandare e ricevere i messaggi. Dalle 22,10 infatti in molti hanno visto le loro conversazioni fermate dall’app. Il disservizio dovrebbe essere risolto a breve. Anche se in merito non sono state fornite informazioni.