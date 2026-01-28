WhatsApp: come recuperare chat e messaggi cancellati

Quando sulla schermata di una chat WhatsApp compare la dicitura “Questo messaggio è stato eliminato” in quanti vorrebbero sapere cosa ci fosse scritto? Una curiosità più che legittima, che accomuna più persone di quanto si immagini. Per fortuna c’è un modo per recuperare quelle “porzioni di testo” che il mittente ha eliminato, così come si possono recuperare le conversazioni che sono state cancellate per sbaglio.

Una serie di passaggi che consentono, dunque, di leggere i messaggi eliminati, così come è possibile recuperare anche vecchie chat sull’applicazione di Meta.

Cosa si deve fare per recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp

La prima cosa che si può fare quando in una conversazione viene eliminato qualche messaggio è quella di controllare la cronologia delle notifiche sul proprio smartphone. Per farlo, basterà andare su ‘Impostazioni’ e procedere con ‘Notifiche di barra di stato‘, ‘Altre impostazioni’ e ‘Cronologia notifiche’. In questo modo si potranno visionare le notifiche delle ultime 24 ore, dunque anche quelle di WhatsApp, in cui si legge una porzione di messaggio.

Così non si potrà leggere il testo nella sua interezza, ma ci si potrà comunque fare un’idea dell’oggetto della conversazione che il mittente ha voluto eliminare. Va detto, però, che se la barra delle notifiche era stata cancellata, non comparirà nel sopracitato registro, quindi questo non è il metodo migliore per recuperare messaggi eliminati su WhatsApp. Un altro sistema è installare delle applicazioni che consentano questa operazione, una è Notification History, che nella sua versione beta ha inserito dei supporti anche per immagini, video e audio. Ci sono tantissime app di questo genere, alcune con più funzionalità, altre meno, basta scegliere quella che più sembra soddisfare le proprie esigenze e scaricarla sul proprio smartphone per iniziare a utilizzarla.

Qualora, invece, le conversazioni siano state cancellate in modo involontario dal proprio telefono e si vogliano recuperare, basterà ripristinare il backup di WhatsApp antecedente all’eliminazione dei messaggi. Va detto, però, che questo sistema non consente comunque di recuperare i messaggi che sono stati eliminati dal mittente, consente solo di riavere le conversazioni che per sbaglio erano state cancellate. Per farlo basterà disinstallare WhatsApp e puoi reinstallarlo, dopo aver accettato ‘Termini e condizioni’ e aver inserito il numero di telefono, basterà cliccare sull’opzione ‘ripristino chat’ per riavere conversazioni che erano state eliminate da se stessi.

Dunque per quanto riguarda i messaggi e le conversazioni eliminate dal mittente, purtroppo non si può fare molto, se non recuperare stralci di testo, che compaiono nelle notifiche. Qualora, invece, si vogliano comunicazioni eliminate – erroneamente – da noi stessi, si ha la possibilità di riaverle e ripristinare le conversazioni che si credeva aver perduto per sempre. Esistono numerose app dedicate a questa funzione, per scegliere quale scaricare basterà trovare quelle che hanno le migliori recensioni degli utenti, che le hanno già utilizzate per lo stesso motivo, ovvero recuperare conversazioni o messaggi eliminati su WhatsApp.