Whatsapp, attenzione a questo messaggio: la nuova truffa, come difendersi

Una nuova truffa è arrivata su WhatsApp, e sta già mietendo vittime. Conosciuta come la “truffa della ballerina“, questo inganno sfrutta messaggi apparentemente innocenti per sottrarre il controllo degli account degli utenti e diffondere richieste di denaro, creando confusione tra i contatti.

Come funziona la truffa della ballerina su WhatsApp?

Il messaggio, che inizialmente sembra innocuo, arriva da un contatto già presente nella propria rubrica. Il testo invita a votare per una giovane ballerina in un concorso e contiene una foto della ragazza in abito da ballo.

A seguire, l’utente è invitato a cliccare su un link che dovrebbe aiutarla a ottenere una borsa di studio. In apparenza, tutto sembra legittimo, ma il link rimanda a una pagina falsa che simula un sito ufficiale, chiedendo di inserire dati sensibili, come credenziali o codici ricevuti via SMS.

Questa è una forma di smishing, un tipo di truffa che sfrutta le piattaforme di messaggistica per ingannare le vittime, rubando informazioni private. Poiché il messaggio proviene da un numero già presente nella rubrica, molte persone lo considerano affidabile e non sospettano nulla.

Una volta che l’utente clicca sul link e fornisce i dati richiesti, il truffatore ottiene il controllo del profilo WhatsApp. Da lì, il criminale invia lo stesso messaggio a tutti i contatti della vittima, cercando di ottenere denaro, spesso inventando storie di emergenze o difficoltà economiche.

Come proteggersi dalla truffa della ballerina

Per evitare di cadere in questo inganno, è fondamentale non aprire link sospetti su WhatsApp, anche se provengono da numeri conosciuti. In caso di dubbi sul messaggio, è sempre meglio contattare direttamente il mittente per confermare la veridicità del contenuto.

Inoltre, se si ha il sospetto che l’account sia stato compromesso, è possibile verificare quali dispositivi sono collegati al proprio WhatsApp accedendo alla sezione “Dispositivi collegati” nelle impostazioni. Eventuali dispositivi non riconosciuti possono essere immediatamente disconnessi. È consigliato anche attivare la verifica in due passaggi per un ulteriore livello di protezione.

Nel caso in cui si sia vittima di questa truffa, è fondamentale segnalarlo tempestivamente alla Polizia Postale. Questa azione non solo protegge il proprio account, ma può anche aiutare a prevenire che altre persone vengano truffate.