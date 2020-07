In arrivo un’importante e attesa novità per gli utenti di WhatsApp. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo, infatti, a breve potrà essere utilizzata su 4 diversi dispositivi, sia sul computer che sul telefono cellulare. La novità è legata alla nuova versione Beta 2.20.196.8 per Android, che consente di associare un singolo account a quattro dispositivi. A riferirlo è il sito specializzato WABetaInfo.

Con questa novità, non sarà più necessario registrare due diversi numeri di telefono per usare Whatsapp su diversi dispositivi. Si tratta di uno degli aggiornamenti più richiesti dagli utenti negli ultimi mesi per migliorare le funzionalità della app di messaggistica. WABetaInfo spiega nel suo articolo che tra le opzioni del menù ci sarà appunto quella di selezionare i dispositivi associati al singolo account. Il tutto dovrebbe essere operativo entro la fine dell’estate. Sui forum degli utenti la novità è già stata salutata con grande favore. Moltissimi i commenti positivi.

