Volare nel futuro: appuntamento a Fiumicino

Dall’IA alla mobilità del futuro, dalle infrastrutture al biotech. L’aeroporto romano ospita nel suo Innovation Hub un podcast a puntate che parla di innovazione. Tra progetti visionari che hanno avuto successo e nuove startup in rampa di lancio

Ci sono storie, idee, persone, che meritano di essere raccontate, perché con i loro progetti visionari stanno di fatto già scrivendo il futuro in cui vivremo. Sentiamo parlare sempre più di frequente dell’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana di ciascuno di noi, o di nuove soluzioni di mobilità per rendere le nostre città al passo coi tempi. Per non parlare poi delle grandi trasformazioni che questa nuova rivoluzione tecnologica sta già portando nel campo della medicina, dell’istruzione o in quello aerospaziale. Tutti temi di grande attualità su cui ci permette di riflettere e capire qualcosa in più “Fly me to the Moon – Futuri in arrivo”, la nuova serie di podcast in otto puntate (audio e video), ideata e promossa da Mundys – leader globale nel settore della mobilità e delle infrastrutture – per raccontare quelle innovazioni che stanno trasformando il nostro tempo. Il tutto attraverso il filo conduttore di un noto giornalista come Riccardo Luna.

I podcast – curati e prodotti da MoST – spaziano dal futuro delle infrastrutture di trasporto alla smart mobility, dall’alimentazione ai progressi nel campo della genetica, per riflettere su come l’IA sta radicalmente modificando il mondo in cui vivremo.

«Con questo progetto – spiega il giornalista Riccardo Luna – vogliamo raccontare il mondo dell’innovazione attraverso un viaggio fatto di storie, idee, persone, tecnologie per provare a non aspettare il futuro ma per costruirlo tutti insieme». Storie di grande impatto narrate all’interno dell’Innovation Hub di Fiumicino, luogo simbolo dell’Innovazione per il Gruppo Mundys, nonché il primo acceleratore di startup in Europa all’interno di uno scalo.

Un viaggio immersivo

Questa serie di podcast permette non solo di far conoscere storie di valore, magari poco note al grande pubblico, ma anche far riflettere sul tema del progresso e dell’intelligenza artificiale. Mundys, infatti, punta con “Fly me to the Moon” a creare una piattaforma di riferimento contemporanea, con due chiari obiettivi.

Innanzitutto, con questi podcast si vuole dare voce a figure spesso lontane dai riflettori, ma capaci di raccontare esperienze uniche, storie personali e professionali che siano anche fonte di ispirazione per gli ascoltatori.

Dall’altro canto, Mundys punta a posizionarsi come attore centrale nel dibattito sull’innovazione in senso ampio, aprendosi in particolare al pubblico più giovane che ben conosce questi linguaggi e strumenti.

Ogni puntata, della durata compresa tra i 30 e i 50 minuti, è in effetti un vero e proprio viaggio immersivo nel cuore del futuro e dell’intelligenza artificiale. Tutti i podcast sono disponibili sulle principali piattaforme di ascolto e sui canali digitali (Spotify, Apple Music, Spreaker, YouTube, Amazon Music e Audible), sul sito (flymetothemoon.mundys.com) e i social del Gruppo.

Gli ospiti

Diversi gli ospiti di prestigio intervistati da Riccardo Luna nel corso di queste otto puntate. Tra i più illustri sicuramente c’è Padre Paolo Benanti, frate francescano, teologo e filosofo, una tra le voci più autorevoli nel dibattito internazionale sull’etica nell’IA. Benanti nel podcast riflette su come l’intelligenza artificiale non sia solo una tecnologia ingegneristica, ma anche un sistema che incide sulle relazioni umane.

E ancora, partendo da un’altra forma di intelligenza – quella linguistica – Marco Trombetti porta nel podcast la sua esperienza imprenditoriale con Translated e Pi Campus. La lingua per lui è la chiave per comprendere la realtà e pianificare il futuro. Con “Lara”, sistema evoluto nato da milioni di traduzioni, l’intelligenza artificiale ha iniziato a superare le capacità medie di un traduttore umano. Temi, insomma, che aprono scenari sui quali è bene soffermarsi e interrogarsi.

Tra gli autorevoli protagonisti della serie, anche Maddalena Adorno, scienziata e imprenditrice biotech che racconta come la ricerca possa diventare impresa e visione, e Chiara Schettino, che porta nel podcast una storia di resilienza e trasformazione. Dopo un lungo percorso personale, ha infatti fondato Rosso, una startup che coordina donazioni di sangue, sviluppa software per ospedali e promuove nuovi donatori.

Acceleratore d’impresa

Mundys, d’altronde, è sempre stata molto attenta a valorizzare le startup più promettenti. Lo dimostra l’Innovation Hub, inaugurato nel 2022, e presente all’interno del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, in un’area di 650 metri quadrati dedicata allo sviluppo, alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni innovative.

Unico nel panorama europeo, l’Innovation Hub è un vero e proprio acceleratore di impresa presso cui operano le startup selezionate nel programma di accelerazione di Aeroporti di Roma. Attraverso le Call4Startups vengono selezionate soluzioni tecnologiche all’avanguardia che vengono poi testate nel programma di accelerazione “Runway to the Future”. Una grande opportunità per una startup, che può così diventare parte di un percorso di accelerazione con Aeroporti di Roma della durata di sei mesi, sfruttando anche il prezioso affiancamento dei membri dell’Innovation Cabin Crew, un gruppo di 25 professionisti di ADR, provenienti dalle diverse aree di business dell’azienda.

Tra le startup più interessanti, citiamo Assaia, che si occupa di ottimizzare i tempi di turnaround degli aerei per consentire voli efficienti in termini di tempo e sostenibilità; Aeroficial Intelligence, che ha sviluppato una piattaforma di monitoraggio dei KPI dell’infrastruttura aeroportuale; e ancora Outsight, che popone un software grazie al quale, tramite sensori LiDAR, è possibile monitorare il traffico ed i flussi dell’aeroporto di Fiumicino, fornendo dati di occupazione, congestione e tempi di attesa.

A dimostrazione dell’impegno del Gruppo in tal senso, nel 2023 è nato ADR Ventures, il fondo di corporate venture capital interamente controllato da Aeroporti di Roma, che investe in startup focalizzate su aerospace, automazione, robotica e sostenibilità. Non solo. È fondamentale la collaborazione con altri player dell’industria dell’aviazione: per questo, insieme ad AENA, Aeroporti di Roma ha lanciato già dalla fine del 2022 il network Airports For Innovation che, fino ad oggi, ha visto l’adesione degli scali di Dubai, Oman, Monaco, Vancouver, Dallas Fort Worth, Nizza, Atene e Tokyo Narita. Così oltre 800 milioni di passeggeri gestiti da questo network sono coinvolti nella progettazione di soluzioni innovative comuni. Il futuro – dell’aviazione, della mobilità sostenibile e non solo – è adesso.