Twitter down oggi 1 luglio 2023: l’app non funziona, cosa è successo

Twitter down: è quanto segnalato da molti utenti nella giornata di oggi, sabato 1 luglio 2023, che hanno riscontrato diversi problemi nell’accedere all’app del social network e in particolar modo nel ricaricare il feed.

I primi problemi si sono verificati intorno alle 14 quando diverse persone non sono riuscite ad accedere ai nuovi contenuti del social, sia dall’app che nella versione desktop.

Anche Downdetector, la piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, conferma che numerosi utenti stanno riscontrando diversi problemi con Twitter con le prime segnalazioni che sono arrivate intorno alle 14 per poi aumentare in modo esponenziale alle 15 circa.

La cosa curiosa è che proprio l’hashtag #Twitterdown è subito schizzata in tendenza proprio sul social network acquistato di recente da Elon Musk.

L’azienda, al momento, non ha comunicato nulla in merito ai disagi riscontrati da alcuni utenti: non è chiaro, dunque, quante persone stiano riscontrando effettive difficoltà nell’utilizzo del sistema.

Secondo Downdetector, però, le segnalazioni arrivano da diverse zone d’Italia, così come mostra la mappa di seguito, con le principali città d’Italia che sembrano essere maggiormente interessate anche per una questione di maggiore densità.