Twitter down: problemi di accesso per ore in tutto il mondo

Twitter down oggi: problemi di accesso per ore in tutto il mondo

Nella notte italiana tra il 28 e 29 dicembre 2022 Twitter è andato in down, ha smesso di funzionare, in tutto il mondo. Secondo Downdetected.com, che monitora il traffico della rete, i problemi ha riguardato soprattutto chi utilizza Twitter da computer ma anche la app mobile è andata spesso in tilt.

Diverse le segnalazioni degli utenti, anche in Italia. C’è chi ha registrato problemi a entrare nella piattaforma. Chi è riuscito ad accedere ha trovato contenuti spesso vecchi, non caricati in tempo reale. A qualcuno è invece apparso l’avviso: “Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti, non è colpa tua”. Altri utenti ancora hanno raccontato di non poter visualizzare le risposte ai propri tweet ma di avere accesso ad altre parti del servizio.

La causa dell’interruzione non è al momento chiara. Ma lo stop avviene a pochi giorni dalla chiusura – annunciata da Musk – di un data center a Sacramento.

Il rischio che la piattaforma potesse incontrare problemi era emerso all’inizio della gestione Elon Musk, quando il miliardario ha dimezzato il personale, mandando via circa 3700 dipendenti, e smantellando tutta la sezione che si occupava della sicurezza del social.