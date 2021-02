Tecnologia delle slot machine

Negli ultimi anni si è visto un rapido passaggio dalle slot nei locali e nei bar, che coinvolgono un ampio bacino d’utenti, traslate sulle piattaforme online con l’avvento di internet. Quest’ultima tipologia è diventata di grande utilizzo fra gli appassionati.

Questo non ha fermato la loro capacità di creare attrazione verso gli appassionati del gioco d’azzardo, anzi lo ha aumentato. Difatti nel mondo dei casinò online l’utilizzo delle slot è cresciuto sempre di più. Anche per un semplice fatto, non richiede un’abilità particolare per poter giocare ma solo una connessione ad internet.

Se si considera il passaggio del testimone, sono stati fatti passi in avanti strepitosi. Prima se volevi giocare dovevi considerare lo spostamento per recarti in un locale di slot sperando poi di trovarne almeno una libera. Invece, grazie all’innovazione del web, puoi giocare ovunque, senza fatica e sai sempre di poter trovare un “posto” libero per qualsiasi gioco vuoi scegliere.

Inoltre oggi hai talmente tante novità da far girare la testa. Basta pensare alla tecnologia 3D, alle slot ispirate al cinema o allo spettacolo e tanto altro ancora. Bene il sito web comparativo casinoeslot.it ha tutto quello di cui necessiti, il tutto su piattaforme affidabili e certificata ADM (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli). Si tratta dell’ente statale che garantisce la sicurezza dei siti di Gambling online.

Ecco qui delle dritte per capire come poter giocare alle slot machine online.

Fai della slot la tua migliore amica

Ottimo, ora che è stato spiegato quanto gli utenti amino le slot, dobbiamo capire quale sia il metodo di funzionamento delle stesse.

Di base è molto semplice. Non devi fare altro che cliccare sullo start in modo che i rulli, utili per i pagamenti, inizino a girare all’impazzata. Quando si fermano possono creare delle combinazioni di pagamento oppure non dare proprio nulla.

Ecco come funziona una slot machine, veramente molto semplice.

Sono cambiate essenzialmente due cose nel suo funzionamento, dal passato ad oggi:

Leva di funzionamento: in principio, sopra le slot troneggiava una leva meccanica che azionava tutto il movimento dei rulli. In seguito è stata rimpiazzata da un tasto da pigiare, fino ad arrivare all’odierna versione online da attivare con un semplice click dal dispositivo con cui giochi. Combinazioni: le combinazioni e l’adrenalina regalata dai rulli che girano che conosci oggi, prima non erano a questi livelli. Infatti particolari combinazioni rendono il gioco molto più dinamico rispetto ai precedenti modelli.

Esistono modi per capire come e quando poter vincere?

Si tratta di consigli ma non di vere e proprie tecniche, in quanto le vincite sono regolate da un RNG e cioè un generatore di numeri totalmente casuali. Questo significa che non è il giocatore a determinare con la sua mossa la vincita, ma il generatore lo ha deciso in precedenza.

Perciò si tratta di intuire se può pagare o no in base a che tipo di risultati genera in automatico. Vediamoli insieme.

Leggi sempre attentamente le condizioni generali delle slot che scegli;

Ogni slot ha la propria percentuale di pagamento, payout, che esplica la possibilità di vincita. Mi spiego meglio. Se la slot ha il payout del mese precedente alto probabilmente per il seguente tende a ricaricare denaro e pagare di meno;

Un’altro aspetto da valutare è la volatilità. Se trovi un ambiente di gioco con alta volatilità significa che paga di meno ma in quantità maggiori di denaro, invece se è bassa si vince più spesso ma importi minori;

Infine leggi attentamente le recensioni. Ovviamente se sono buone significa che chi le ha provate è rimasto soddisfatto e tu potresti essere il prossimo.

Perciò gioca con attenzione per cercare di intuire il funzionamento della slot ed ideare un tuo personale stile di gioco. E sopratutto puoi iniziare con delle slot machine gratis, per poter imparare prima di investire denaro.

La verità è che non esistono trucchi o tecniche per vincere alle slot, ma giocandoci con la dovuta attenzione e sempre moderatamente, riesci a capire come funziona il pagamento dei rulli che chiami all’azione.

Potrebbero interessarti Cybersecurity, Snam: “Per successo PSNC sempre più scambi tra pubblico e privato” Clubhouse: che cos’è e come funziona il social del momento Come si muove l'Ue per regolamentare Google: ecco cinque cose da sapere