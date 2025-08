Stop al telemarketing aggressivo: dal 19 agosto parte il filtro di Agcom. Cosa cambia

Molti italiani continuano ad essere continuamente tartassati dalle chiamate del telemarketing aggressivo, nonostante il Registro pubblico delle opposizioni, che finora non ha dato i risultati sperati. L’Autorità per le comunicazioni (Agcom) ha deciso di intervenire con misure concrete contro lo spoofing, ovvero la tecnica che maschera i numeri telefonici, facendoli apparire come appartenenti a istituzioni affidabili – come banche o forze dell’ordine – quando in realtà provengono da server sconosciuti, spesso localizzati fuori dai confini nazionali.

La novità sarà in vigore nei prossimi giorni, il 19 agosto. Da quella data verranno bloccate automaticamente tutte le chiamate estere che mostrano numeri italiani falsi. Per intenderci, le telefonate internazionali, per essere inoltrate, dovranno mostrare il prefisso corretto del Paese di origine (+33 per la Francia, +44 per il Regno Unito, +001 per gli Stati Uniti, ecc.). Se invece arriveranno da un server estero, ma con un numero italiano (+39), verranno automaticamente bloccate. A seguire, dal 19 novembre, il blocco sarà esteso ai falsi numeri di cellulare, grazie a controlli tecnici tra operatori e gestori di rete tramite il roaming. Il progetto è partito nel marzo 2024 dopo consultazioni con operatori e associazioni.

Basteranno queste misure per risolvere il problema? Le associazioni dei consumatori sono scettiche. Secondo Unc e Codacons, queste misure sono solo un primo passo, facilmente aggirabile dai call center illegali.