Samsung, il significato della notifica “Trova dispositivo personale” ricevuta da molti utenti

In queste ore molti utenti che posseggono un cellulare Samsung hanno ricevuto una strana notifica e si stanno chiedendo che significato avesse. In particolare il messaggio recitava ‘Trova dispositivo personale”. Chi l’ha ricevuta non ha motivo di preoccuparsi, infatti non si tratta di un virus o qualcosa di simile.

L’app in questione da cui è arrivata tale notifica è quella che permette di localizzare i propri device in caso di smarrimento. Il messaggio non contiene testo, ma solo due numeri ‘1’ in sequenza. Molti utenti hanno ricevuto il messaggio nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2020. In rete e sui forum specializzati si sono ricorse voci di vario genere per capire il senso di quella notifica.

La spiegazione è arrivata dopo qualche ora sul profilo Twitter di Samsung UK, che ha così messo a tacere i vari complottismi che si stavano diffondendo:

Sul profilo Twitter di Samsung UK è comparsa la spiegazione: “Questa notifica è un messaggio inviato in maniera non intenzionale durante un test interno, non c’è alcun effetto sul vostro dispositivo”, scrive l’azienda, scusandosi per ogni eventuale inconveniente. Il mistero è stato così risolto. LE ULTIME NOTIZIE DI TECNOLOGIA

