PS5: prezzo, data di uscita, caratteristiche, giochi, controller

La PS5 è finalmente realtà: Sony in un evento molto atteso ha presentato la nuova Play Station 5, una console dal design molto moderno, quasi spaziale, che ha sorpreso tutti gli appassionati di videogiochi. Bicolore, bianca e nera con luci blu, così come i DualSense. Tra le caratteristiche estetiche anche una V stilizzata al centro e dietro le prese d’aria. E poi la grande novità: sarà disponibile in due versioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere su prezzo, giochi, data di uscita e caratteristiche della PS5.

Due versioni: design

Come detto una delle principali novità di questa PS5 è che è disponibile in due versioni: quella classica con drive ottico blu ray 4K oppure una chiamata Ps5 Digital Version che funzionerà connessa senza dischi. Per quanto riguarda il design, viene abbandonata la monocromia delle versioni precedenti e si passa a una console bicolore, prediligendo il contrasto tra il bianco predominante della scocca, ma lasciando ampio spazio al nero, che va a ricoprire tutta la sezione centrale destinata all’areazione dei componenti interni. Il led blu, poi, crea un interessante contrasto con i bordi bianchi rialzati. Si potrà piazzare la console in piedi oppure in orizzontale, poggiata su uno stand nero.

Caratteristiche e accessori

Gli accessori annessi con PS5 sono una HD Camera, delle cuffie wireless ed un remote control. Il telecomando integra microfono per i comandi vocali e la base di ricarica DualSense può fare il pieno a due controller contemporaneamente. DualSense è stato rivisitato in tutto tranne che per gli storici tasti: triangolino, x, tondino e quadrato. Per quanto riguarda le caratteristiche, PlayStation 5 sarà equipaggiata con una GPU dotata di un minor numero di Compute Unit (36 unità) e una frequenza operativa sino a 2,23GHz e avrà come processore AMD Zen 2 octa core, con frequenza a 3,5GHz. Offrirà, inoltre, 16GB di memoria RAM GDDR6 a 256bit con banda passante a 448 GB/s e un SSD proprietario con capacità da 825GB.

PS5 prezzo

Purtroppo non è stato ancora comunicato il prezzo effettivo del nuovo gioiellino della Sony. Secondo alcune previsioni si parla di 499 euro per la versione senza drive ottico e a 599 euro quella con. Secondo altre stime meno ottimistiche i prezzi dovrebbero essere rispettivamente di 599 euro e 699 euro. Si attendono le comunicazioni dei listini ufficiali.

Data di uscita

PS5 arriverà sul mercato entro la fine del 2020. Ad oggi, in attesa di conferme, l’ipotesi più accreditata è che dovremo aspettare il mese di novembre. Ricordiamo che la console sarà disponibile in due versioni: un modello standard con un’unità Ultra HD Blu-ray disc e una versione digitale priva di unità disco. Le caratteristiche tecniche saranno le stesse in entrambi i modelli.

Giochi

In tutto saranno ben 28 i giochi che accompagneranno la PS5 nella prima fase di lancio, ben nove dei quali creati direttamente dalla Play Staation Studios, tra cui i celebri Gran Turismo 7, Horizon The Forbidden West e Demon’s Souls. Ecco l’elenco dei giochi di PS5:

Astro’s Playroom

Bugsnax

Deatloop

Demon’s Souls

Destruction All Stars

Ghostwire: Tokyo

Godfall

Goodbye Volcano High

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online

Hitman 3

Horizon The Forbidden West

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of the Spirits

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Nba 2K21

Oddworld Soulstorm

Pragmata

Project Athia

Ratchet

Resident Evil Village

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Solar Ash

Stray

Tribes of Midgard

The Pathless



A questi si aggiungono i già noti Gta 5 con la sua parte online e Nba 2K21. “L’esperienza di gioco su PS5 sarà la stessa, quindi starà a te scegliere. Anche se ci sono delle piccole differenze nell’aspetto di ciascun modello, in linea generale desideravamo offrire una console con un design grintoso, straordinario e diverso da qualsiasi generazione precedente di PlayStation”, chiarisce l’azienda sul blog ufficiale rispetto ai due modelli con cui si presenterà sul mercato la nuova console della Sony.

