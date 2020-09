PosteMobile non funziona: migliaia le segnalazioni di down oggi

POSTEMOBILE NON FUNZIONA – Giornata complicata per gli utenti di PosteMobile. Da questa mattina, lunedì 28 settembre 2020, il servizio dell’operatore mobile del Gruppo Poste Italiane è fuori uso in tutta Italia, con problemi diffusi che vanno dall’impossibilità di effettuare telefonate all’assenza di Rete per navigare su Internet. Inoltre è fuori uso il sito della compagnia telefonica, postemobile.it e il servizio clienti risulta irraggiungibile. A confermare i problemi anche il sito “downdetector” che dalle ore 11 di oggi ha registrato rallentamenti e malfunzionamenti.

Cosa è successo

Ma cosa è successo? Perché PosteMobile non funziona? Al momento non c’è una risposta ufficiale. Mistero assoluto. Di certo, il guasto condiziona molti utenti. Da segnalare che PosteMobile è un operatore Mvno (Mobile Virtual Network Operator) e cioè una compagnia di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile senza disporre di licenze per lo spettro radio e senza avere necessariamente tutte le infrastrutture di rete. Ad oggi, i servizi di PosteMobile si poggiano su rete WindTre.

Lamentele sui social

Ovviamente sui social sono tantissime, migliaia, le lamentele da parte dei clienti PosteMobile. “A Palermo dalle 11 né si chiama né si riceve e niente internet. Quanto ci vuole per ripristinare il tutto???”; “Oggi a Cosenza non si riesce né a telefonare né a navigare… Che succede? Quando si ripristinerà la situazione? Grazie”; “È dalle ore 11:00 che in Puglia siamo senza connessione e senza possibilità di chiamare e ricevere. Siamo nel 2020 o nel 1800?”. Insomma, il problema sembra molto vasto e toccherebbe tantissimi utenti. D’altronde, secondo gli ultimi dati a disposizione citati da Il Sole 24 Ore, PosteMobile conta circa 4,5 milioni di utenti in tutta Italia…

Potrebbero interessarti ZTE e China Mobile: così saranno le città con trasporto intelligente 5G Maserati si affida alle mappe e ai software di navigazione di TomTom Facebook e Instagram down oggi 17 settembre 2020: i social non funzionano, numerose segnalazioni di problemi