Poste Italiane down oggi 15 dicembre 2022: l’app e il sito PostePay e Bancoposta non funzionano. Perché, motivo

POSTE DOWN OGGI – Le app di Poste Italiane, come PostePay e BancoPosta, oltre al sito, oggi non funzionano. Perché? Si tratta di un down a livello nazionale del sito e delle app legate a Poste Italiane. In tutta Italia dunque oggi, 15 dicembre 2022, le app di Poste Italiane non funzionano. Molti utenti lamentano sui social l’impossibilità ad accedere ai propri servizi, per esempio per visualizzare il saldo del proprio conto corrente, fare una ricarica PostePay o un bonifico. Dopo una mattinata difficile, Poste Italiane informa che “siamo intervenuti e il problema è in via di risoluzione”.

Il disservizio di Poste di questa mattina è confermato anche da DownDetector, sul quale si è registrato un picco di segnalazioni in tutta Italia, specie nelle grandi città. Un down quindi legato all’intero ecosistema di Poste Italiane, quindi anche tutte le applicazioni collegate, inclusa l’app Ufficio Postale per prenotare il proprio turno all’ufficio ed evitare la cosa. Al momento non sono note le cause del disservizio.

La maggior parte degli utenti denunciano l’impossibilità di accedere ai servizi. Impossibile anche usare la app Poste ID che permette di loggarsi a molti altri siti attraverso lo Spid. “Il servizio non è al momento disponibile. Ti preghiamo di riprovare più tardi”, il messaggio che molti utenti visualizzano quando provano ad entrare sulle app e al sito di Poste Italiane. Tante persone quindi non possono neppure usare l’home-banking.