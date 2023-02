Il ritorno di Nokia, lanciato lo smartphone con il kit di riparazione fai da te

Tutti ricordano l’indistruttibile Nokia 30310. Molti lo recuperano dal cassetto dei ricordi ancora funzionante per una partita a Snake. Ebbene, ora Nokia torna sul mercato e lo fa lanciando uno smartphone.

La novità assoluta del prodotto è un kit di riparazione fai da te. Lo smartphone Nokia G22 è stato presentato oggi al Mobile World Congress di Barcellona, insieme ad altri due modelli il Nokia C22 e il Nokia C32.

Solo il primo, costruito in collaborazione con iFixit, una comunità che promuove la causa di riparazione degli smartphone, conterrà il kit.

L’apparecchio elettroni è stato pensato, a differenza degli smartphone attualmente sul mercato, per essere facilmente smontatato e riparato da chiunque. Il kit comprende pinzette, un coltellino e altri strumenti specifici per le riparazioni di tipo elettronico. Tuttavia, il kit non sarà incluso nel prezzo di vendita, ma sarà acquistabile sul sito iFixit.

I nuovi smartphone targati Nokia presentano inoltre un’altra novità: saranno i primi smartphone 5G a essere prodotti in Europa.