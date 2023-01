Libero Mail e Virgilio down: la posta elettronica non funziona, perché, motivo, cosa succede

Libero mail e Virgilio sono down da più di 24 ore. Molti utenti già dalla giornata di ieri, 23 gennaio 2023, stanno avendo difficoltà ad accedere alla propria posta elettronica. L’invio e la ricezione della mail funziona a singhiozzo su entrambe le piattaforme, Libero e Virgilio. I problemi come detto si protraggono da ieri e si sono ripresentati anche questa mattina, come conferma il sito downdetector, che registra un picco di segnalazioni.

Il malfunzionamento sarebbe dovuto a problemi tecnici sull’infrastruttura del provider di ItaliaOnLine, su cui sia Libero sia Virgilio si appoggiano. Sono circa 9 milioni le caselle di posta elettronica aperte sui due servizi. Il down di Libero e Virgilio è ora in fase di risoluzione, ma ancora, a oltre 24 ore dall’inizio del malfunzionamento, il problema non è stato completamente risolto.

Gli utenti fanno enorme difficoltà ad accedere alla propria casella mail. In un primo comunicato per spiegare l’accaduto si legge: “Gentile utente, a partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica. È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center. Si tratta di un problema di natura tecnico esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo. Il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail”.

Nella mattinata di oggi l’avviso di LiberoMail è leggermente cambiato, e manca il paragrafo che “esclude categoricamente gli attacchi hacker”. Tanti gli utenti delle due piattaforme che sui social e in particolare su Twitter stanno protestando per questo lungo down: “A distanza di 24 ore ancora non hanno risolto…. Credo che questa volta gli utenti prenderanno gli opportuni provvedimenti…. ADDIO !!!!!”. Oppure: “Spero che le mail importanti che ho e che sono arrivate/arriveranno durante il disservizio non verranno perse…un disservizio dell’email del genere non l’avevo mai visto e avuto”. Un problema evidentemente serio visto che va avanti da così tante ore, che si spera si risolva completamente il prima possibile.