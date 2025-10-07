Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Tecnologia
Tecnologia

Lettera a TPI – Il ricorso all’Intelligenza artificiale andrebbe limitato

Immagine di copertina
Credit: Unsplash
di Redazione TPI

Riceviamo e pubblichiamo di seguito questa lettera arrivata alla redazione.

Durante la tavola rotonda tenutasi lo scorso 5 settembre nello spazio di Esperienza Europa- David Sassoli, in piazza Venezia a Roma, organizzata da TPI in collaborazione con il Parlamento europeo, l’eurodeputato Stefano Cavedagna e l’onorevole Brando Benifei, rispettivamente appartenenti ai partiti politici italiani di Fratelli d’Italia e Partito Democratico, hanno analizzato e risposto a quesiti di estrema rilevanza riguardanti l’intelligenza artificiale.

Per introdurre il fulcro della discussione, l’onorevole Cavedagna ha sottolineato come l’Europa sia in una posizione instabile e di mezzo rispetto all’avanguardia e allo sviluppo che l’intelligenza artificiale sta attraversando nel resto del mondo; precisamente, rispetto a USA e Cina, l’Europa è ancora in fase di sviluppo e accrescimento delle piattaforme utilizzabili e delle infrastrutture necessarie per raggiungere un livello di indipendenza e sovranità digitale riconoscibile internazionalmente. Infatti, bisognerebbe concentrarsi sull’importanza che specifici investimenti e infrastrutture hanno nella creazione di un ambiente favorevole per la crescita digitale Europea.

Uno dei principali ostacoli e problemi che il nostro continente dovrebbe affrontare è proprio la mancanza di adeguati e sufficienti investimenti, in confronto alle eccessive regole e normative adottate: solo regole senza investimenti opportuni non bastano né basteranno mai per eguagliare o addirittura superare il livello di avanguardia digitale dei colossi di oggi come Cina e USA.

Un altro punto fondamentale della conferenza toccato dall’eurodeputato Benifei riguarda invece i rischi sulla sicurezza e trasparenza verso le imprese europee, che utilizzano i sistemi esistenti di Intelligenza Artificiale, e che si assumono completamente tutti i rischi e le responsabilità di un sistema governato dalle grandi imprese digitali, che dettano da sole le regole da seguire per tutto il mercato.

Toccando questo argomento di fondamentale importanza, emergono dubbi e incertezze sulla sicurezza dietro l’IA; infatti, è considerato un sistema ormai indispensabile per lo sviluppo della società e l’evoluzione umana, ma è realmente così sicuro come si crede? Uno de principali problemi e rischi di un utilizzo incontrollato dell’IA riguarda l’ambiente e tutto il sistema ecologico mondiale.

Secondo “Il Corriere della Sera”, la chatbot di OpenAI dipende dai server che Microsoft ha installato in Arizona, e si stima che entro il 2027 tali server arriveranno ad assorbire quasi 6,6 miliardi di metri cubi di acqua mondiale. Sembra un problema da poco? O forse anche l’Europa dovrebbe prendere una posizione più netta a tal riguardo?

L’indifferenza verso un argomento così rilevante e sottile è la peggior arma che possa essere utilizzata in questi tempi di totale instabilità sociale e geo-politica; è fondamentale infatti riconoscere che, nonostante l’immenso sviluppo che l’intelligenza artificiale ha apportato all’evoluzione umana e industriale, purtroppo il rischio di avvicinarci all’ annientamento della natura è imminente, se non si cercano subito soluzioni. E se il pianeta si disidrata, noi stessi saremo i primi a perire.

Eppure, l’uomo sta in tutti modi cercando di dimenticare quanto la vita umana sia direttamente proporzionale e dipendente dai cicli naturali e gli elementi della terra, ponendosi in tutta la sua arroganza al primo posto nella piramide sociale, e pretendendo che ogni suo desiderio anche apparentemente irraggiungibile sia soddisfatto a suo piacimento, solo per saziare la sua implacabile sete di potere.

Non nego l’avanguardia che l’invenzione dell’IA ha apportato allo sviluppo delle conoscenze umane, ma allo stesso momento mi distacco dalla ormai sempre più comune e diffusa visione antropocentrica dell’universo, e preferisco sostenere un utilizzo estremamente limitato dell’IA che possa in questo modo apportare solo miglioramenti a settori per i quali sia esclusivamente indispensabile, evitando così il frequente utilizzo sconsiderato di una tale tecnologia che si sta diffondendo sempre di più.
Ludovica Amoroso

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Lettera a TPI – La ricerca di una sovranità digitale europea nell’era dell’intelligenza artificiale
Tecnologia / Lettera a TPI – Europa e Intelligenza artificiale: tra regole e Coraggio
Tecnologia / X down, problemi per l'ex Twitter: gli utenti non riescono ad accedere al social
Ti potrebbe interessare
Tecnologia / Lettera a TPI – La ricerca di una sovranità digitale europea nell’era dell’intelligenza artificiale
Tecnologia / Lettera a TPI – Europa e Intelligenza artificiale: tra regole e Coraggio
Tecnologia / X down, problemi per l'ex Twitter: gli utenti non riescono ad accedere al social
Salute / L’importanza della prevenzione: Amplifon pensa alle nuove generazioni con il progetto “Listen Responsibly”
Tecnologia / Sovranità tecnologica: la strada italiana
Tecnologia / Arriva My Combo, una nuova funzionalità per vivere le scommesse sportive solo su Sisal.it
Sociale / ReputationUP segnala Stealerium, il software che porta la sextortion nel terreno dell’automazione
Tecnologia / ChatGPT down: il sistema di intelligenza artificiale non funziona in tutto il mondo
Tecnologia / Stefano De Martino e Caroline Tronelli spiati dalle telecamere di casa: come proteggersi
Tecnologia / L’attrattiva delle piattaforme internazionali tra i nativi digitali in Italia
Ricerca