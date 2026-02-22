Icona app
Tecnologia

Instagram in modalità anonima: come visualizzare storie e post senza farsi vedere

Immagine di copertina
Ci sono diverse soluzioni per vedere i contenuti Instagram in incognito (Credits: AGF) - tpi.it

Ci sono diversi modi per visualizzare storie Instagram in incognito. Ecco tutti i metodi per guardare i contenuti dei profili senza dare nell'occhio.

di

Non serve essere esperti di OSINT o investigatori privati per immergersi a capofitto nel clima culturale della nostra epoca, dove la curiosità digitale imperversa forte come non mai. Confessiamolo: chi di noi ha resistito alla tentazione di spulciare il profilo altrui? Che si tratti di un ex, di un collega o semplicemente di qualcuno che vogliamo seguire senza che lo sappia, la domanda rimane sempre la stessa.

Come visualizzare in modalità anonima le storie e i post di Instagram senza farsi vedere? L’app di Meta non offre un modo ufficiale per guardare contenuti “di nascosto”. Ci sono però diverse soluzioni che funzionano bene per visualizzare story e post senza lasciare traccia alcuna, nel pieno rispetto della privacy e delle regole indicate dalla piattaforme (elencate nei Termini di servizio ufficiali di Instagram).

Come visualizzare storie e post di Instagram in forma anonima

Premessa necessaria: la possibilità di vedere storie Instagram in modo anonimo è limitata ai profili pubblici. Chi non è follower non può accedere agli account privati, per i quali serve in ogni caso l’autorizzazione del proprietario. In sostanza: chi non è un follower approvato non potrà vedere le storie e i post altrui. Ciò detto, il ricorso alla modalità aereo rimane il sistema più semplice e sicuro.

Il sistema di Instagram precarica in automatico alcune storie mentre navighiamo nel feed. Dopo aver aperto l’app e atteso il caricamento delle storie desiderate, a questo punto potremo attivare la modalità aereo. Così facendo si interromperà a connessione e potremo visualizzarle offline senza lasciare alcuna traccia. Un’avvertenza: bisognerà chiudere completamente l’app prima di riattivare il collegamento a internet.

Come vedere Instagram in incognito
Solo i contenuti pubblici di Instagram sono accessibili liberamente (Credits: AGF) – tpi.it

Un altro stratagemma consiste nell’uso di siti web dedicati. Ci sono piattaforme online che permettono di cercare un profilo pubblico e visualizzarne storie e post senza fare login. Tra le più conosciute vale la pena menzionare StoriesIG.info, InstaStoriesViewer.com, InstaNavigation.com e Dumpor.com. Uno dei limiti sta nel fatto che talvolta queste piattaforme mostrano contenuti incompleti.

Attenzione poi a non esporre il fianco sul lato della sicurezza: andranno evitati siti che richiedono dati e credenziali personali se non vogliamo compromettere l’account. Esiste poi il variegato mondo delle app di terze parti. Usando applicazioni come Story Saver for Instagram, Post Saver e Profile+ potremo visualizzare in forma anonima – e talvolta anche scaricare – i contenuti pubblici che ci interessano.

Va detto, tuttavia, che permettere l’accesso a software non ufficiali comporta dei rischi. È di fondamentale importanza dunque la verifica dell’affidabilità (consultando magari le recensioni rilasciate dagli utenti). Un altro modo per visualizzare contenuti Instagram in anonimato consiste nella creazione di un account secondario: un secondo profilo per navigare in incognito.

Il ricorso all’account secondario è una soluzione legittima, a patto di non usare una falsa identità per ingannare gli altri utenti (è illegale). Infine possiamo provare con le soluzione più “tecnica”: le estensioni per browser che consentono la visualizzazione anonima. Chi usa Instagram dal computer, ad esempio, potrà ricorrere a estensioni come HiddenGram, disponibile per Chrome e aggiornata lo scorso anno.

