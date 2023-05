Instagram down oggi, 19 maggio 2023: l’app non funziona, cosa è successo

INSTAGRAM DOWN OGGI – Problemi per gli utenti Instagram. Nella mattina di oggi, 19 maggio 2023, diversi utenti del famoso social in giro per il mondo – Italia compresa – hanno segnalato problemi nell’utilizzo dell’app. In particolare l’app si chiude pochi istanti dopo la sua apertura non permettendo l’utilizzo del social. Tantissime le segnalazioni sulle altre piattaforme, Twitter in primis, e sui siti specializzati come downdetector che negli ultimi minuti ha visto aumentare significativamente le segnalazioni.

Il problema tecnico si è manifestato intorno alle ore 8,20-8,30 di oggi. Per il momento sta coinvolgendo molti utenti, ma non tutti.

Articolo in aggiornamento…