Chi lavora davvero con Instagram racconta gli errori da evitare e le strategie vincenti per fare successo con il social del momento. Con 7,5 ore di contenuto multimediale incluso, Instagram Business è il primo libro in Italiano sul tema Instagram a non essere pensato solo per gli influencer, ma per diventare un aiuto concreto per imprenditori, aziende, professionisti, organizzazioni e movimenti che intendono utilizzare Instagram come strumento tattico in supporto dei propri obbiettivi nel mondo reale. Il libro tratta Instagram esclusivamente dal punto di vista pratico, raccontando le strategie, gli approcci e gli errori da evitare, di nove persone che con Instagram ci lavorano davvero: Marco Galimberti, Head of Marketing di Deliveroo Italy (food e ristorazione); Enrico Casati, Fondatore di Velasca (promozione del Made in Italy); Giulio Gambino, Fondatore e Direttore di TPI (su informazione ed editoria); Alice Veglio, Fondatrice di Bright and Fit (fitness e community al femminile); Laura Sparavigna e Giacomo Castaldini, attivisti di Tocca a Noi (attivismo e campagne); Marco Rontini, Fondatore di Nextudio Agency (nightlife e grandi eventi); Alessandro Confalonieri, Head of Maraketing di Bikeroom (e-commerce e sport); Michele Messina, Head of Digital di Save the Dogs (non-profit e buone cause. E ancora Elisabetta Corazza, ex Head of Digital di Danone, oggi una delle consulenti più apprezzate in Italia per quanto riguarda il marketing digitale, che firma la prefazione del libro.

L’autore

Giò Fumagalli è un esperto di marketing, piattaforme digitali e monetizzazione strategica. Ha iniziato a lavorare online a 16 anni, quando internet si pagava a minuti e non era ancora possibile telefonare e navigare contemporaneamente. Si fa le ossa dentro il team di Skateboard.it, il primo e-commerce italiano di skateboard, lanciato nel 2004. Nel 2012 fonda Livetrigger.com, la più avanzata piattaforma internazionale per gli addetti ai lavori nell’ambito della musica dal vivo. International Director of Marketing ad Animal Equality, ha tenuto diverse conferenze e seminari in vari vari paesi del mondo, e ha tradotto per la prima volta in italiano alcuni grandi classici del marketing come il Robert Collier Letter Book e Scientific Advertising. Ad oggi lavora con un numero ristretto di clienti per garantire il massimo focus su ogni piano strategico.