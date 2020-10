Instagram festeggia 10 anni e ti permette di cambiare icona: ecco come si fa

Instagram festeggia 10 anni e ti permette di cambiare icona: come si fa?

Ricordate quando l’icona di Instagram era una sorta di polaroid? Oggi il social network acquisito da Mark Zuckerberg compie 10 anni e permette ai suoi utenti di modificare temporaneamente l’icona scegliendo quella che piace di più, spaziando dalle tonalità oro ad arcobaleno, nero o bianco, persino tornare indietro nel tempo a dieci anni fa e reimpostare la polaroid. Ma come si fa? Semplice: in primis, se non l’avete già fatto, aggiornate l’applicazione, dopodiché andate su impostazioni e fate un lungo swipe verso il basso: vedrete che appariranno delle faccine e una pioggia di coriandoli, dopodiché appariranno le icone di Instagram da poter scegliere. Se anche dopo aver aggiornato l’applicazione non riuscite a fare swipe verso il basso, non vi preoccupate e pazientate, a breve arriverà anche per voi. Questa modifica è messa a disposizione dal social network soltanto per questo mese (ottobre). Ecco il video per rendere più chiara l’operazione:

Here’s a vid of the secret! 🙌🏻 pic.twitter.com/ZlRIWWa0s7 — Patrick Kosmowski (@kosmowskipat) October 6, 2020



