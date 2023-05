Iliad down in tutta Italia: non funzionano le chiamate e la connessione internet, oggi 2 maggio 2023, cosa è successo, problema, perché, motivo

Iliad è down in gran parte d’Italia oggi, 2 maggio 2023. Molti utenti stanno avendo problemi sia a ricevere ed effettuare chiamate sia a collegarsi a internet. Un problema molto diffuso come si legge dalle lamentele sui social e che è diventato importante nel pomeriggio di oggi. A riportare la concentrazione di segnalazioni è stato il sito downdetector. E sui social si è subito diffuso l’hashtag #IliadDown. “Oggi Iliad non prende. Zona Gorizia. Né ricevere né telefonare…”, scrive una utente. E poco sotto ancora un messaggio dal tono simile: “Cosa succede alla linea? Sono offline, risulto non raggiungibile”.

“Abbiamo individuato il problema e lo stiamo gestendo”, ha comunicato un portavoce della società. I problemi sono iniziati nel primo pomeriggio e riguardano tutta Italia, in particolare le grandi città. Sono stati riscontrati malfunzionamenti nelle chiamate, sia in entrata sia in uscita, e anche la connessione internet è saltata. In alcuni casi il servizio è stato assente per mancanza di segnale.

La posizione di Iliad

“Nella giornata di ieri si è verificato un disservizio che ha riguardato parte dei nostri utenti; siccome è nel DNA di iliad mettere l’utente al centro e garantire il massimo della trasparenza, desideriamo fare chiarezza su quanto accaduto, dopo esserci concentrati nella prima fase sulle azioni necessarie al rapido ritorno a pieno regime.

Ieri alle 14.01 si è verificato il taglio di una fibra in provincia di Pavia, seguito da un secondo taglio di altre tre fibre alle 14.14 in un altro luogo, sempre in provincia di Pavia. I nostri tecnici sono arrivati sul posto tempestivamente e a partire dalle 14.54 il servizio è andato verso una graduale e costante risoluzione, riducendo sempre di più il numero di utenti impattati.

I tagli di fibra sono eventi frequenti; quello che è rarissimo è un taglio di più fibre in tempi così ravvicinati in luoghi diversi.

Nonostante l’eccezionalità assoluta di quanto avvenuto, continueremo a impegnarci affinché in futuro anche un evento così eccezionale non abbia impatti sull’esperienza dei nostri utenti.

Ci scusiamo con coloro che sono stati impattati dal disservizio, in quanto la qualità delle reti è e rimane la nostra priorità, insieme alla trasparenza e alla soddisfazioni dei nostri utenti”.