Google down oggi 14 dicembre 2020, non funzionano i servizi: cosa è successo a Youtube e Gmail

Oggi, 14 dicembre 2020, si sta registrando un down a livello mondiale di tutti i servizi Google, da Youtube a Gmail. Cosa è successo? Qual è il motivo? Sia la famosa piattaforma video di Google che la app di mail hanno smesso di funzionare in giro per il mondo intorno alle ore 13, Italia compresa. Si tratta infatti di un down a livello globale di Google, un evento che accade molto raramente. Tanti gli utenti che si sono riversati sui social per commentare i problemi che stanno vivendo.

Secondo quanto riferisce il sito downdetector, inoltre, molte segnalazioni sono legate a YouTube Music. Queste le immagini che gli utenti vedono provando a collegarsi a Youtube e Gmail.

Problemi risolti

Il problema riscontrato a metà giornata nei servizi Google “dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati”: lo fa sapere con una nota lo stesso colosso di Mountain View. Le difficoltà, erano state rilevate alle 12:55 e sono terminate alle 13:52. I servizi di Google risultavano bloccati in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca erano disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso erano non funzionanti. Google aggiunge che continuerà “a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a riscontrare il problema”, ma non pubblicherà “ulteriori aggiornamenti sulla Dashboard dello stato di Google Workspace”. “Ti garantiamo-conclude la nota- che l’affidabilità del sistema è una priorità di Google e stiamo apportando continui miglioramenti per rendere migliore il nostro sistema”.

Google down, non funzionano i servizi in tutto il mondo

Il down riguarda anche gli spazi di archiviazione di Drive, le videochiamate con Meet e anche i servizi di navigazione di Maps. I problemi sono iniziati intorno alle 13 di lunedì e le segnalazioni continuano ad aumentare di minuto in minuto sia sul sito Downdetector che sui social network, da Facebook a Twitter.

Un down di Google che di certo ha paralizzato il mondo dell’internet, le lezioni online, la possibilità anche solo di navigare per le strade o inviare una mail.

I malfunzionamenti sono segnalati non solo in Italia, ma in tutto il mondo, e al momento non ci sono chiarimenti da parte di Google sul tipo di guasto in corso e sui tempi di risoluzione, solo una frase quando si tenta di accedere ai servizi: “Qualcosa è andato storto”.

I servizi di Google risultano down in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca sono disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View risultano non funzionanti.

Potrebbero interessarti Gmail down oggi 14 dicembre 2020: non funziona, cosa è successo YouTube down, non funziona: cosa è successo Flazio guida la rivoluzione dei domini internet: saranno i più economici d’Europa