Facebook Messenger down oggi, 10 dicembre: problemi con i messaggi

FACEBOOK MESSENGER DOWN – Durante la mattinata di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, (intorno alle ore 12) tanti utenti di Facebook stanno riscontrando problemi con la chat Messenger che non funziona. In molti stanno segnalando difficoltà nell’invio o nella ricezione di messaggi nella chat privata. Il problema sarebbe sia da mobile sia da desktop. Su altri social, come ad esempio Twitter, sono tanti i tweet che segnalano i problemi. Non solo in Italia.

Cosa sta succedendo

Ma cosa sta succedendo esattamente con Facebook Messenger? In molti casi i messaggi inviati arrivano a destinazione con notevole ritardo, in altri – all’interno della chat – appare “connessione internet assente”. Come detto, il problema non riguarda solo l’Italia. Diverse segnalazioni arrivano dal resto d’Europa e dal Regno Unito.

Notizia in aggiornamento…

