Facebook down oggi 30 ottobre 2019: non funziona, problemi

Facebook down: oggi, 30 ottobre 2019, nel pomeriggio, numerosi utenti del più noto e diffuso social network hanno segnalato problemi nella connessione al sito. Un picco di segnalazioni è stato registrato intorno alle ore 16 italiane anche dal sito Downdetector, che registra i disservizi delle piattaforme web più frequentate.

I problemi riguarderebbero sia la connessione alle bacheche, i diari di profili privati o le pagine fan, ma anche la realizzazione di dirette live e la messaggistica. Ci sono state segnalazioni dall’Italia ma i problemi riguardano anche altre aree europee.

Il down di Facebook ha colpito anche le altre piattaforme del social californiano come Whatsapp e Instagram. Anche l’app di messaggistica e il social delle foto hanno avuto problemi alle ore 16. In alcuni momenti le segnalazioni di problemi a Instagram sono state altre 6mila. Oltre 2mila quelle raccolte da Downdetector da utenti Whatsapp.

