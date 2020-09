Facebook e Instagram down oggi 17 settembre 2020: non funziona, problemi

Facebook down: oggi, 17 settembre 2020, in serata, numerosi utenti del più noto e diffuso social network hanno segnalato problemi nella connessione al sito e alla app. Un problema che riguarda anche Instagram, altro social molto diffuso e di proprietà sempre di Mark Zuckerberg. Molte persone si sono quindi riversate su Twitter, tanto che gli hashtag #instagramdown e #facebookdown sono schizzati in tendenza.

I problemi riguarderebbero sia la connessione alle bacheche, i diari di profili privati o le pagine fan, ma anche la realizzazione di dirette live e la messaggistica. Ci sono state segnalazioni dall’Italia ma i problemi riguardano anche altre aree europee. Il down di Facebook ha colpito anche altre piattaforme come Whatsapp e Instagram. Anche l’app di messaggistica e il social delle foto hanno avuto problemi alle ore 20.

