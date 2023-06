Facebook down: il social non funziona, cosa è successo

FACEBOOK DOWN – Facebook non funziona. Nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno 2023, intorno alle ore 16,45 il noto social network ha smesso di funzionare. Molti utenti infatti non riesco ad accedere alla piattaforma. Tantissime le segnalazioni su Twitter e sui siti specializzati come downdetector.

In particolare risulta impossibile accedere a Facebook da pc. Nessun problema al momento tramite app.

Problemi sono segnalati anche con la versione web di WhatsApp e di Instagram. Insomma, il problema sembra interessare tutto il gruppo Meta.

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Meta. Già ieri sera c’era stato qualche malfunzionamento. Problemi che non hanno riguardato solo l’Italia, WhatsApp – ad esempio – sembra che abbia avuto problemi in tutto il mondo. In Italia le prime segnalazioni sono arrivate dalle grandi città. Oltre i confini nazionali sembra che i problemi abbiano toccato anche l’India, il Pakistan, gli Stati Uniti, Regno Unito e molte altre.

Notizia in aggiornamento…