Facebook Dating arriva in Italia: come funziona il servizio “Tinder” del social

Facebook ha deciso di buttarsi sugli incontri galanti. In Europa, e in Italia, arriva Facebook Dating, il servizio di “appuntamenti” che andrà a fare concorrenza alle varie app come Tinder e Grindr. Il nuovo servizio del famoso social fondato da Mark Zuckerberg è stato annunciato alla conferenza degli sviluppatori F8 a maggio del 2018 ed è stato lanciato in Colombia a settembre dello stesso anno, per poi arrivare a coprire venti Paesi, inclusi gli Stati Uniti (per la precisione Argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malaysia, Messico, Paraguay, Perù, Filippine, Singapore, Suriname, Thailandia, Usa, Uruguay e Vietnam). Adesso è la volta dell’Europa, Italia inclusa. Ma come funziona Facebook Dating? Di seguito tutte le informazioni.

Come funziona

Lo precisiamo subito: non c’è una app da scaricare. Si tratta di una sezione riservata della app Facebook che si attiva con un opt-in (“Impossibile attivarla per errore“, hanno spiegato da Facebook). Non si possono cambiare né il nome né l’età, anche se tutte le altre opzioni (inclusa la scelta del gender e delle preferenze di match) sono sotto il controllo del singolo utente. Inoltre, solo durante l’opt-in Facebook utilizza la posizione dell’utente, che poi è opzionale. Su Facebook Dating il profilo resta riservato e non mostra nessuno dei propri amici né loro vedono noi, neanche se sono entrati dentro Dating. L’unica eccezione sono le nove “scelte” delle “Passioni segrete”. Ogni iscritto può scegliere fino a nove dei proprio contatti per cui ha avuto una cotta segreta. Se anche loro sono su Dating e lo inseriscono in una delle “Passioni segrete”, c’è il match, altrimenti nessuno saprà mai niente. “Il tutto con un servizio protetto, riservato e totalmente gratuito, senza pubblicità o costi nascosti”, fanno sapere da Facebook. Come si esce da Facebook Dating? Due opzioni: ci si prende una pausa ma non si cancella il profilo. Questo rimane sui server e viene ancora suggerito a terze persone. Se invece si decide di uscire per sempre, Facebook cancella tutte le informazioni del profilo Dating.

Sicurezza

La grande perplessità su Facebook Dating è quella della sicurezza. Visto che crea un lato “riservato” della vita social di un utente il rischio di vedere tutto esposto è forte ma Facebook ha garantito che ha preso tutte le contromisure possibili per evitare che ciò possa accadere. Si fa Like o Pass a seconda dei propri gusti con l’assicurazione da parte di Facebook che tutte le variabili e i filtri configurati sono riservati e così anche la presenza stessa su Facebook Dating.

