Ducati Monster: un’icona di potenza e stile nel mondo delle moto

Ducati Monster: l’eccellenza del design e delle prestazioni su due ruote

Ducati Monster si traduce con eccellenza. Sia nel design che nelle prestazioni. Una moto leggendaria che incarna la perfezione tecnica e il fascino estetico, combinando il tutto in una profonda emozione di guida associata alla potenza del suo motore.

La Monster rappresenta la quintessenza delle moto naked ed è considerata una vera e propria icona nel segmento sportivo, grazie alle sue performance cariche di adrenalina e alla capacità di mantenere intatto il proprio stile, nonostante le varie evoluzioni susseguitesi nei suoi oltre trent’anni di storia. Il primo modello, a firma del designer Miguel Galluzzi, risale infatti al 1992.

In quest’arco di tempo la casa di Borgo Panigale ne ha venduti oltre 350.000 esemplari, rafforzando anno dopo anno il mito Ducati presso gli innumerevoli appassionati del marchio emiliano. E di fatto contribuendo a creare il segmento delle naked sportive, che fino ad allora non godeva di molto credito nel mondo delle due ruote. Ecco ora listino e caratteristiche tecniche della Ducati Monster .

Le caratteristiche tecniche e i prezzi

La Ducati Monster è equipaggiata con un motore Testastretta da 937 cc con distribuzione desmodromica, capace di raggiungere una potenza di 111 cv a 9250 giri e una coppia massima di 93 Nm a 6500 giri. Il peso a secco è di 166 kg, grazie al telaio Front Frame in alluminio, che ormai da tempo ha sostituito il classico traliccio in tubi d’acciaio rendendo la moto più leggera e maneggevole.

Relativamente alle sospensioni ben tarate, la forcella, non regolabile, è a steli rovesciati da 43 mm di diametro, mentre il monoammortizzatore è regolabile solo nel precarico, come nella maggior parte delle moto in commercio. Di serie il cambio elettronico, il Launch Control per partenze brucianti, ABS, controllo trazione e Wheelie Control, tutti regolabili in base alle proprie esigenze di guida.

Il prezzo base è 12.290 euro, mentre con mille euro in meno – quindi a € 11.290,00 – è possibile acquistare la versione depotenziata da 35 kW e con potenza massima di 48 cv, che può essere guidata dai più giovani con la patente A2. Per la versione Ducati Monster+, invece, il prezzo di listino è 12.890 euro ed è una moto più pesante rispetto alla versione standard (188 kg contro 166).

Cosa significa guidare una Ducati Monster

La Ducati Monster sa adattarsi molto bene in città, grazie a un motore in grado di gestire in modo regolare i bassi regimi nel traffico, così come regalare emozionanti prestazioni in velocità con guida sportiva. In generale, è una moto agile che assicura inoltre una certa ergonomia nella posizione di guida, grazie ai fianchi stretti e al telaio che si conclude all’altezza della testa verticale. La sella del passeggero risulta invece molto ristretta e con pedane alte.

Notevolmente leggera, tra le curve stradali la Monster offre il meglio di sé, tracciando traiettorie precise e stabili. Tre le modalità di guida, tutte di serie: Sport, Touring e Urban. La terza è depotenziata a 75 cv.

Un accenno finale alle colorazioni disponibili. Oltre alla classica rossa con ruote nere, è possibile scegliere il grigio Aviator Grey con ruote rosse e la nuova livrea bianca Iceberg White. Tutti contribuiscono a rendere inconfondibile l’elegante design delle moto Ducati.