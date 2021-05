Schianto al Mugello, il pilota 19enne Dupasquier è morto

Jason Dupasquier non ce l’ha fatta: il pilota svizzero di Moto 3, 19 anni, è morto a poco meno di 24 ore dal gravissimo incidente sul circuito del Mugello. L’annuncio è stato dato dalla sua scuderia, la Prustel Gp, nella tarda mattinata di oggi, domenica 30 maggio 2021.

“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Jason Dupasquier. Siamo devastati e in questo momento tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia di Jason. Ci mancherai tantissimo e non ti dimenticheremo mai, Jason”, si legge nel messaggio pubblicato sui social.

Ieri, durante le qualifiche, alla curva 9 del Mugello Dupasquier ha perso il controllo della sua moto ed è caduto. In seguito all’incidente sono caduti anche il giapponese Ayumu Sasaki e lo spagnolo Jeremy Alcoba, che erano subito dietro a lui.

Dalle immagini tv sembra che Sasaki urti il pilota svizzero. Alcoba ha dichiarato di aver “colpito Dupasquier sulle gambe dopo la caduta”. La corsa è stata immediatamente interrotta con la bandiera rossa per permettere ai sanitari di entrare in pista per i soccorsi.

Dupasquier è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza che però non bastato a salvargli la vita.