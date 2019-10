MotoGP, Marc Marquez campione del mondo con la vittoria nel GP della Thailandia

Marc Marquez è campione del mondo. Con una strepitosa performance vince il Gp della Thailandia e, ad appena 26 anni, conquista l’ottavo titolo in carriera e correrà le ultime quattro gare del 2019 con la quarta corona iridata consecutiva già in testa.

Sul podio anche Quartararo e Vinales. Terzo è Maverick Vinales, protagonista di un’ottima gara con la Yamaha, solo quarto Andrea Dovizioso con la Ducati: il forlivese non è riuscito a ritardare ulteriormente il trionfo dello spagnolo. Alex Rins con la Suzuki è quinto al traguardo, davanti a Franco Morbidelli e a Joan Mir, mentre Valentino Rossi deve accontentarsi dell’ottavo posto, davanti all’altra Ducati di Danilo Petrucci.

Marc Marquez si gode il trionfo di Buriram, che lo ha portato a conquistare il suo ottavo titolo mondiale: “Sono molto contento, perché sono riuscito a trovare una motivazione extra nonostante il vantaggio rassicurante e a vincere la gara. Arrivare a quindici mondiali? No penso di no, è impossibile, non sono Superman…Adesso sono a quota 8 e provo a continuare così, ma ogni anno è diverso. Sicuramente l’obiettivo sarà quello di vincere anche nel 2020”.

> Marquez e le vittorie mondiali

