Schianto al Mugello, il 19enne Dupasquier cade e viene travolto da due moto: è grave

Jason Dupasquier, 19 anni, pilota svizzero della Ktm, è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente durante le qualifiche della Moto 3 sul circuito del Mugello, in provincia di Firenze.

Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio 2021. Alla curva 9 Dupasquier ha perso il controllo della sua moto ed è caduto. In seguito all’incidente sono caduti anche il giapponese Ayumu Sasaki e lo spagnolo Jeremy Alcoba, che erano subito dietro a lui.

Dalle immagini tv sembra che Sasaki urti il pilota svizzero. Alcoba ha dichiarato di aver “colpito Dupasquier sulle gambe dopo la caduta”.

La corsa è stata immediatamente interrotta con la bandiera rossa per permettere ai sanitari di entrare in pista per i soccorsi.

Dupasquier è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Careggi di Firenze. Alle 14,30 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha spiegato su Twitter che il giovane pilota “sta andando in sala operatoria per un intervento neurochirurgico, la squadra dei medici ha la situazione sotto controllo”.

